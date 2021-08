Καμπούλ: Τελευταίες ώρες πτήσεων απεγκλωβισμού – ΟΗΕ: Να αναμένονται ως και 500.000 πρόσφυγες

Ελάχιστες ώρες μετά τις εικόνες φρίκης από την τρομοκρατική επίθεση, εκατοντάδες άμαχοι επέστρεψαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ελπίζοντας σε μια θέση στις τελευταίες πτήσεις αναχώρησης. Αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού τελείωσαν, ενώ εκφράζονται φόβοι πως όσο πλησιάζει το τελεσίγραφο των Ταλιμπάν για απομάκρυνση των ξένων ως τις 31 Αυγούστου, αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αιματοχυσία.

Περίπου 5.500 άνθρωποι παραμένουν στο αεροδρόμιο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει ανθρώπους στο Αφγανιστάν οι οποίοι δικαιούνται να μετεγκατασταθούν αλλά οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αδυνατούν να τους απεγκλωβίσουν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Can you please just take a second and imagine how desperate you must be to escape #Afghanistan by returning to Kabul Airport again this morning after hundreds were slaughtered there in a terrorist attack yesterday? pic.twitter.com/0cCwCYR3Sg

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) August 27, 2021