Δύο εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ – Τουλάχιστον 13 νεκροί & 60 τραυματίες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν ενώ υπάρχουν 60 τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Νωρίτερα εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Δημήτρης Απόκης, πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας με γιλέκο με εκρηκτικά, έξω από την πύλη Abbey του αεροδρομίου, ένα σημείο στο οποίο ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άνθρωποι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Αφγανοί.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ συγκαταλέγεται στους τραυματίες ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν φόβους για νέες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

Tο Politico υποστηρίζει επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη.

Multiple U.S. troops were injured when two explosions shook the area outside the Kabul airport today.

An ISIS militant wearing a suicide vest was responsible for the first bombing, two U.S. officials and a source told us. https://t.co/BVnaH9EWge

— POLITICO (@politico) August 26, 2021