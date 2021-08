Καμπούλ: Πτήσεις απεγκλωβισμού υπό τον φόβο νέας αιματοχυσίας (video)

Οι πτήσεις εκκένωσης από το Αφγανιστάν επαναλαμβάνονται, στον απόηχο της διπλής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, από το Ισλαμικό Κράτος με 103 νεκρούς. Για την Γερμανία η σημερινή πτήση ήταν η τελευταία , ενώ μετά τη Νορβηγία το τέλος των επιχειρήσεων προαναγγέλλουν η Ιταλία, η Βρετανία και ο Καναδάς με δεδομένο και το τελεσίγραφο των Ταλιμπάν ότι όλες οι αναχωρήσεις σταματούν στις 31 Αυγούστου. Ο Ταγίπ Ερντογάν στο μεταξύ, δηλωσε ότι δεν θα απαντήσει ακόμη στο αίτημα των Ταλιμπάν για τουρκική βοήθεια ελέγχου του αεροδρομίου.

Η φωτογραφία του βομβιστή που προκάλεσε εκατόμβη στην Καμπούλ

Τη φωτογραφία του βομβιστή αυτοκτονίας έδωσε στη δημοσιότητα το παρακλάδι του ΙSIS στο Αφγανιστάν.

Now #ISIS claimed responsibility for #Kabul attack . pic.twitter.com/8lh75uL2up

Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα «la Ρepubblica», σε ανάρτηση στον λογαριασμό της εξτρεμιστικής τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στην Καμπούλ, το ISIS-K υποστηρίζει ότι ο καμικάζι κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου των Ταλιμπάν και να φτάσει σε απόσταση πέντε μέτρων από ένα σημείο που συγκεντρώνονταν αμερικανοί πεζοναύτες, μεταφραστές και άλλα άτομα, προτού ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Όπως ισχυρίζονται, ο δράστης της επίθεσης στην πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ είναι ο Αμπντούλ Ρεχμάν Αλ Λόγκρι, αγνώστων μέχρι στιγμής λοιπών στοιχείων.

Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν: Τι γνωρίζουμε για την ομάδα πίσω από τις επιθέσεις

Ερντογάν: Δεν έχουμε αποφασίσει για το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Η Τουρκία δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με το αίτημα των Ταλιμπάν για υποστήριξη στην εξασφάλιση της λειτουργίας του αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων για λόγους ασφαλείας και εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί εκεί, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε πως συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αντιδρώντας σε επικρίσεις στην Τουρκία αναφορικά με τις σχέσεις της Άγκυρας με τους Ταλιμπάν, ο Ερντογάν απάντησε πως η χώρα του δεν μπορεί «να προσφέρει στον εαυτό της την πολυτέλεια» να μην κάνει τίποτε σ’ αυτή την ασταθή περιοχή.

Ο Ερντογάν εξήγησε πως οι Ταλιμπάν θέλουν τον απόλυτο έλεγχο του αεροδρομίου και προτείνουν στην Άγκυρα να εξασφαλίσει την επιμελητεία του. Ωστόσο, όπως είπε, η διπλή επίθεση καμικάζι μπροστά στο αεροδρόμιο, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 85 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 13 Αμερικανοί στρατιώτες, έδειξε πόσο σημαντικό είναι το να ξέρει «τι σημαίνει διαχείριση της ασφάλειας» του αεροδρομίου.

«Τελευταίες ώρες πτήσεων απεγκλωβισμού»

Ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν απομακρύνει συνολικά τουλάχιστον 4.800 Αφγανούς , περιλαμβανομένων τουλάχιστον 1.100 παιδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες βράδυ το υπουργείο Άμυνας.

Ο γερμανικός στρατός ολοκλήρωσε την αερογέφυρα από το αεροδρόμιο της Καμπούλ απομακρύνοντας 5.347 ανθρώπους, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 4.100 Αφγανών.

Περίπου 300 Γερμανοί πολίτες παραμένουν στο Αφγανιστάν, ενώ το Βερολίνο ταυτοποίησε 10.000 Αφγανούς που χρειάζονται προστασία και πληρούν τα κριτήρια για να έρθουν στη Γερμανία, περιλαμβανομένων πρώην ντόπιων εργαζόμενων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

JUST IN:

Germany's last military flight evacuating German

nationals and local staff from Afghanistan has reportedly left Kabul. pic.twitter.com/7Hb9qbvFsE

— DW Politics (@dw_politics) August 26, 2021