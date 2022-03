Απαιτεί περισσότερα όπλα από τη Δύση ο Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να σύνεχιζεται για ακόμη μία ημέρα, την 32η από τη ρωσική εισβολή, τους συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε Λβιβ, Κιέβο, Μαριούπολη και Τσερνίχιφ να αφήνουν πίσω τους νέα θύματα και το δράμα των αμάχων που αναζητούν διάδρομο ασφαλούς διαφυγής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανώς εκνευρισμένος, απαίτησε το Σάββατο, από χώρες της Δύσης να προσφέρουν ένα μικρό τμήμα του οπλοστασίου τους και ρώτησε εάν φοβούνται τη Μόσχα.

Mε τις πληροφορίες από ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 139 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα ενώ 205 έχουν τραυματιστεί και την καταγγελία από την αναπληρώτρια πρωθυπουργό, Ιρίνα Βερεστούκ στο nexta ότι 40.000 Ουκρανοί έχουν μετακινηθεί από τους Ρώσους σε άγνωστες περιοχές, ο εκνευρισμός του Ουκρανού προέδρου είναι δικαιολογημένος.

#Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk has said that #Russia forcibly removed 40,000 Ukrainians “in an unknown direction” through “quasi-humanitarian corridors”. This removal of people was not coordinated with the Ukrainian authorities, Vereshchuk states. pic.twitter.com/pbPQzqzYK9

«Αρκετές χώρες έχουν υποσχεθεί να στείλουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς και ελαφρύτερο οπλισμό». Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο χρειάζεται τανκς, μαχητικά αεροσκάφη και οπλικά συστήματα κατά πλοίων.

«Αυτά τα έχουν οι εταίροι μας και απλά μαζεύουν σκόνη εκεί που είναι. Όλα αυτά είναι όχι μόνο για την ελευθερία της Ουκρανίας, αλλά για την ελευθερία όλης της Ευρώπης», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται μόλις το 1% των αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και το 1% των αρμάτων μάχης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει περισσότερα. «Περιμένουμε επί 31 ημέρες. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ευρωατλαντική κοινότητα; Είναι πραγματικά ακόμη η Μόσχα, λόγω εκφοβισμού;», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να επεκταθεί περαιτέρω στην Ευρώπη εάν «πέσει» η Ουκρανία. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζει το αίτημά του για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, με το σκεπτικό ότι θα προκαλούσε μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση.

Νωρίτερα χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη στην ανατολική Ευρώπη δεν είχαν σταλεί στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών αμάχων. Όπως μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο buzzefeed στην πόλη της Avdiivka οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν χρήση των απαγορευμένων από τον ΟΗΕ βομβών φωσφόρου. Ο ρεπόρτερ Κρίστοφερ Μίλλερ περιγράφει την κατάσταση ως εφιαλτική ενώ ένας Ουκρανός αξιωματικός ανέφερε ότι πρόκειται για «τρέλα».

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. 📸 Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 26, 2022