«Το Ισραήλ ετοιμάζει έκθεση για το πλήγμα στα πυρηνικά του Ιράν», δηλώνει ο Τραμπ – Βετεράνος των NYTimes στο ΕΡΤΝews

Το Ισραήλ ετοιμάζει έκθεση για το πλήγμα στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό του Ιράν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, την ώρα που το Τελ Αβίβ δηλώνει άγνοια. «Ξέρετε ότι έχουν τύπους που πήγαν εκεί μέσα μετά το χτύπημα και είπαν ότι ήταν ολική καταστροφή», είπε ο Τραμπ, αναφέροντας μάλιστα ότι «το Ισραήλ συντάσσει σχετική έκθεση».

«Δεν πρόκειται να έχουν βόμβα και δεν πρόκειται να εμπλουτίσουν ουράνιο», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προηγήθηκε επίθεση σε αμερικανικά μέσα όπως το CNN και οι Times της Νέας Υόρκης, που αμφισβητούν όσα αναφέρει.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται στο Ιράν είναι ακόμα εκεί και δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Οι Ισραηλινοί λένε ότι ξέρουν, αλλά δεν πιστεύω ότι γνωρίζουν. Όλα εξαρτώνται από τη συνεργασία που θα έχει το Ιράν και τις επιλογές που θα κάνει σχετικά με την παύση του πυρηνικού προγράμματος ή με την επανεκκίνηση του, τόνισε ο κορυφαίος συντάκτης της εφημερίδας New York Times, Στήβεν Ερλάνγκερ μιλώντας στο ΕΡΤΝews και στον Φάνη Παπαθανασίου.

Με ανάρτηση στο Truth Social, κατηγορεί το CNN μαζί με την «αποτυχημένη» εφημερίδα New York Times ότι «συνεργάστηκαν σε μία προσπάθεια να υποβαθμίσουν ένα από τα πιο επιτυχημένα στρατιωτικά χτυπήματα στην ιστορία». Το CNN μετέδωσε ότι γνωρίζει ότι η προκαταρκτική έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας συμπεραίνει πως οι καταστροφές ενδέχεται να μην είναι τόσο εκτεταμένες όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και άλλοι μετά την επίθεση στη Μέση Ανατολή».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απέφυγε ιρανικά αντίποινα όπως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο η αντεπίθεση της Τεχεράνης περιλαμβάνει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για διακοπή συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας αλλά και την σχεδόν καθημερινή προειδοποίηση Ιρανών αξωματούχων ότι έπεται και η αποχώρηση από τη Διεθνή Συνθήκη Μη διάδοσης των Πυρηνικών όπλων. Όπως επισημαίνουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης,τα ερωτήματα πληθαίνουν:

«Το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, αλλά ποιο είναι το μέλλον των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων προγραμμάτων του; Τι θα συμβεί με το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού και πόσο γρήγορα θα ανοικοδομήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα;», επισημαίνει το πρακτορείο Reuters προσεγγίζοντας την πολιτική «ειρήνη μέσω της ισχύος» του Ντόναλντ Τραμπ.«Τώρα που ο αμερικανός πρόεδρος διακήρυξε την «παγκόσμια ειρήνη», θα είναι δύσκολο για τον Νετανιάχου να τον αντικρούσει δημόσια», επισημαίνει το δίκτυο CNN,

Το καίριο ερώημα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί με τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Φορντό, στο Ιράν, επισημαίνει το δίκτυο NBC, σχολιάζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει ευθύνη στο Ισραήλ να δώσει πληροφορίες».

«Είναι ακόμα νωρίς να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης», ανακοίνωσε ήδη ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, υποστηρίζοντας πάντως το σενάριο της επιβράδυνσηςη του ιρανικού προγράμματος για τουλάχιστον μισό χρόνο.

⭕“We’ve set Iran’s nuclear project back by years, and the same applies to its missile program.”



-Chief of the General Staff LTG Eyal Zamir during a situational assessment following the beginning of the ceasefire with Iran pic.twitter.com/SvipxFxyhv