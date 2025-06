Τεχεράνη: Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο αναστολής συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ

To κοινοβούλιο του Ιράν, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την αναστολή της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σύμφωνα με δημοσίευμα της ημιεπίσημης ιρανικής ιστοσελίδας Nournews.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βάσει του νέου σχεδίου, οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ θα μπορούν να εισέρχονται στο Ιράν μόνο με ρητή έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός θα παρέχει εγγυήσεις για την ασφάλεια των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

