Τέξας: Στη φυλακή θα παραμείνει η δολοφόνος της Λατίνας τραγουδίστριας Σελίνα – Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Γιολάντα Σαλντίβαρ, πρόεδρος του fan club της Λατίνας τραγουδίστριας Σελίνα (Selena), την είχε πυροβολήσει θανάσιμα σε ένα μοτέλ στο Τέξας. Η Selena Quintanilla Perez, 23 ετών τότε, ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της μουσικής Tejano και βρισκόταν στα πρόθυρα της διεθνούς αναγνώρισης όταν δολοφονήθηκε.

Το Συμβούλιο Χαρίτων και Αποφυλακίσεων του Τέξας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αρνήθηκε την αποφυλάκιση της Σαλντίβαρ, επικαλούμενο τη βίαιη και επιθετική συμπεριφορά της στη φυλακή. Η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η Σαλντίβαρ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Η επόμενη αναθεώρηση της αποφυλάκισης της έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2030.

