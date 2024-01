Χρυσές Σφαίρες: Η ώρα της απονομής – Όλες οι εξελίξεις

Ο Τζο Κόι ξεκίνησε παρουσιάζοντας τον σταθερά αφανή Κέβιν Κόσνερ και μας γνωστοποίησε ότι η μητέρα του πάντα έλεγε ότι όσοι και αν είναι οι υποψήφιοι, πάντα κερδίσει η Μέριλ Στριπ. Επίσης αστειεύτηκε (αφήνοντας αμήχανο τον σκηνοθέτη) ότι θα ήθελε η ταινία να είναι άλλη μια ώρα μεγαλύτερη, δηλαδή 4 ώρες, καθώς τη θεωρεί μίνι σειρά. Η Γκρέτα Γκέργουιν και ο Ράιαν Γκόσλιν ήταν πάλι αμήχανοι με τα πρώτα αστεία, σε αντίθεση με τη Μαργκότ Ρόμπιν που έσκασε ένα χαμόγελο. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη συνέχεια δέχεται τις φιλοφρονήσεις του και τα πειράγματά του. «Πάντα η τελευταία σου ερμηνεία είναι η καλύτερη […] πως το καταφέρνεις, με SGI;». «Οι σατανικές οικογένειες έχουν και αυτές συναισθήματα, έμαθα από το Saltburn […] που είναι το πέος σου Μπάρυ»; «Από το «Μαέστρο» έλειπε το πρόσωπο του Μπράντλευ Κούπερ». «Το Πορφυρό Χρώμα δίχασε», όπως και το αστεί του για την ταινία.

Πηγαίνοντας στις σειρές αναφέρθηκε στο Succession που θερίζει 4 συνεχόμενες σαιζόν. «Έχει 9 υποψηφιότητες, μήπως έχει περισσότερες;». Αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες των ηρώων του «Succession» και σχολίασε ότι αυτό θυμίζει τις οικογένειες του «Crown». Με το «Only Murder’s in the Building» και τις 5 υποψηφιότητες εστίασε στις 34 υποψηφιότητες της και την ταύτισε με την Άντζελα Μπάσετ και το «Wakolda for Ever». Και η τελετή άρχισε με τον Τζάρεντ Λέτο και την Άντζελα Μπάσετ. «Έμαθα την τέχνη να με φωνάζουν με το όνομά μου και να κρατάω τον φάκελο […] για να πετύχω το ρόλο μου απόψε στη βραδιά» θα πει ο Λέτο.

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ποιες διεκδικούσαν το βραβείο;

Όταν έχεις δύο κατηγορίες ερμηνείας βάση της θεματικής της ταινίας [δράμα και μιούζικαλ/κωμωδία] είναι ευκολότερο να επιτευχθεί η «ομοιομορφία» μιας κατηγορία. Οι δεύτεροι ρόλοι διατηρούν το πολυμορφικό σχήμα τους σε πρόσωπα, ερμηνείες, επιτεύγματα. Δύο εκπρόσωποι της Αφροαμερικανικής κοινότητας, δύο βρετανίδες και δύο καταξιωμένες αμερικανίδες κλείνουν την 6αδα. Ποια τελικά εκπροσώπησε επάξια την ομάδα της;

Ας θυμηθούμε τις υποψηφιότητες:

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Τζούλιαν Μουρ, May December

Ρόζαμουντ Πάικ, Saltburn

Ντι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

*H Ρόζαμουντ Πάικ έφτασε στο κόκκινο χαλί με μια πρωτότυπη «μάσκα κηδείας» -όπως της αποκάλεσε καθώς το Δεκέμβρη έπαθε δερματικό ατύχημα που θα της απαγόρευε να βρίσκεται στις Χρυσές Σφαίρες, κάτι που δεν θα ήθελε. Μέσα στα Vintage Christian Dior που επέλεξε, η κομψότητα κέρδισε. «Δεν έχω το περιβόητο κερί» σχολίασε, καθώς πρόσφατα στην αγορά έχει κυκλοφορήσει αρωματικό κερί «από το μπάνιο στο Saltburn». Για όσους έχουμε δει την ταινία αυτό σημαίνει «κερί με αρωματικά και σπέρμα».

Ποια κέρδισε;

Η Ντι’Βάιν Τζόι Ράντολφ για Τα Παιδιά του Χειμώνα με την πρώτη της υποψηφιότητα. «Μπορεί κάποιος να μου κρατήσει το βραβείο» είπε όσο άνοιγε το χαρτί με τις σημειώσεις της και τις ευχαριστίες της. Αναφέρθηκε στον Αλεξάντερ Πέιν που της έδωσε την ευκαιρία να υποδυθεί αυτή την υπέροχη ηρωίδα και που της επέτρεψε να γίνει «καλύτερη καλλιτέχνης […] Τα καταφέραμε Μάλα».

Β’ Ανδρικός ρόλος

Ποιοί διεκδικούσαν το βραβείο;

Όταν δύο ηθοποιοί από την ίδια ταινία είναι συνυποψήφιοι, η ιστορία έχει δείξει ότι [δυστυχώς] κανένας τους δεν κερδίζει. Ο λόγος για τους Νταφόε και Ράφαλο από το «Roor Things». Το ίδιο είχε συμβεί και στα Όσκαρ όταν η Έμμα Στόουν και η Ρέιτσελ Βάις ήταν υποψήφιες για την «Ευνοούμενη» [πάλι του Γιώργου Λάνθιμου]. Ο Τσάρλς Μέλτον είναι ο αγαπημένος της νέας γενιάς, ο Ράιαν Γκόσλινγκ της λίγο μεγαλύτερης και κερδίζουν ευκολότερα την απαραίτητη προβολή. Οι παλαίμαχοι Ρόμπερτ Ντάουνυ Τζούνιορ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μετά από περιορισμένες καλές στιγμές στην πρόσφατη καριέρα τους, χαρίζουν ερμηνείες ανθολογίου.

Ας θυμηθούμε τις υποψηφιότητες:

Γουίλεμ Νταφόε, Poor Things

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζουνιορ, Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Μπάρμπι [Barbie]

Τσαρλς Μέλτον, May December

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Ποιός κέρδισε;

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζουνιορ, Οπενχάιμερ, με την 5η υποψηφιότητα και 3η του νίκη επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Αναφέρθηκε στο θέμα της ταινίας και τους συνεργάτες του και στο ότι αυτός ο ρόλος «ήταν επανεκίνηση της καριέρας του […] και των ασφαλών ζωνών τους, αν και χρειάζομαι την ασφάλεια», αστειευόμενος με την ταινία και το θέμα της.

Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Αμάντα Σάιφριντ ανεβαίνουν στη σκηνή για να χαρίσουν στο Beef τα δύο πρώτα, και πολύ χαρακτηριστικά του βραβεία. Παρουσίασαν την κατηγορία καλύτερου γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία, δίνοντας τη σκυτάλη στους πρωταγωνιστές του νέου Hunger Games για το αντίστοιχο αντρικό βραβείο. Ας δούμε ξανά τις κατηγορίες.

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen, Love & Death

Juno Temple, Fargo

Rachel Weisz, Dead Ringers

Ali Wong, Beef

Ποια/ος κέρδισε;

Η Ali Wong, με το υπέροχο Beef της κερδίζει. Ήταν η πρώτη της υποψηφιότητα. Όσο ανέβαινε στη σκηνή φώναζε «Τα καταφέραμε» ενώ το κοινό ζητοκραύγαζε. «Ευχαριστώ τον πατέρα των παιδιών μου […] και τον ευχαριστώ που μου επιτρέπει να είμαι εργαζόμενη μητέρα».

Α’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Matt Bomer, Fellow Travellers

Sam Claflin, Daisy Jones & The SIx

Jon Hamm, Fargo

Woody Harrelson, White House Plumbers

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun, Beef

Ποια/ος κέρδισε;

Διπλή νίκη για το Beef με τον Steven Yeun, να παίρνει το βραβείο του με την πρώτη υποψηφιότητά του. Με ένα μικρό σαρδάμ ξεκίνησε και είπε «Μόλις πάγωσα […] εκτιμώ το βραβείο». Δεν ξέχασε όμως να ευχαριστήσει και την κόρη του.

*Το Beef είναι η ξεκαρδιστική σειρά του Netflix που δείχνει μια αέναη διαμάχη μεταξύ των πρωταγωνιστών που ξεκινάει από μια παρεξήγηση.

Η Τζούλια Γκάρνερ (The Royal Hotel) και ο Tζόναθαν Μπέιλυ (Wicked) δίνουν το επόμενο βραβείο. Το αστείο της Τζούλια για τον Τζέισον Μπέιτμαν (συμπρωταγωνιστή της σε γνωστή σειρά) δεν «έπιασε» αν και ο ηθοποιός της πέταξε καλή πάσα με την αντίδραση του.

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Elizabeth Debicki, The Crown

Abby Elliott, The Bear

Christina Ricci, Yellowjackets

J. Smith Cameron, Succession

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Ποια/ος κέρδισε;

Βασιλικό βραβείο. Η Elizabeth Debicki, ως Πριγκιπισσα Νταιάνα, με τη δεύτερη υποψηφιότητα της για το «The Crown» κερδίζει το πρώτο της βραβείο. «πρέπει να το κρατάω, καταλαβαίνω». «Ευχαριστώ τον σύντροφό μου που μου είπε να μην τον ευχαριστήσω γιατί κανείς δεν τον ξέρει». Αφιέρωσε το βραβείο στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

Η Κέρυ Ράσελ από το «The Diplomat» και το «The Americans» ανεβαίνει στη σκηνή και παίρνει το λόγο σε μια παράξενη στιγμή που κανείς δεν κατάλαβε τί συνέβαινε [πιθανολογούμε πρόβλημα με το ότο-κιού. Ο Ρέι Ρομάνο από το «Somewhere in queens» προσπάθησε να σώσει την αμήχανη στιγμή.

Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Billy Crudup (The Morning Show)

Matthew Macfadyen (Succession)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Alan Ruck (Succession)

Alexander Skarsgård (Succession)

Ποια/ος κέρδισε;

Το φαβορί, ο Matthew Macfadyen για τον ρόλο του Τομ στο «Succession». «Το αφιερώνω στους συντελεστές της σειράς που ήδη μου λείπουν». Στην κατηγορία είχε άλλους 2 συνυποψήφιους από την ίδια σειρά.

Ο παρουσιαστής επιστρέφει και κάνει ένα αστείο σχετικά με την καταγωγή του και το σούσι που σέρβιραν: «Είμαι Φιλιππινέζος, εμείς ψήνουμε το ψάρι μας». Ένας ιστός απλώνεται στη σκηνή όταν κάτι από Σπάιντερμαν δηλώνει παρουσία επί σκηνής. Τρολάροντας το AI και πόσο φριχτά σενάρια φτιάχνονται από προκάτ μηχανισμούς, έδωσαν το βραβείο στην ταινία της Τζαστίν Τριέ «Ανατομία Μιας Πτώσης».

Καλύτερο Σενάριο

Ποιά σενάρια διεκδικούσαν το βραβείο;

…δηλαδή ποιοι μας είπαν «το παραμύθι» που είχαμε ανάγκη να ακούσουμε; Μήπως ήταν η σύγκρουση της αρχετυπικής Μπάρμπυ με τη φεμινιστική [λέμε τώρα] μετεξέλιξή της; Η κλίνουσα προς την αγιογραφία βιογραφία του Οπενχάιμερ για τα ευεργετήματα της ενεργειακής του προσφοράς; Η ιστορική καταγραφή της σκοτεινής σελίδας της Αμερικανικής ιστορίας που δικαιώνει τους ινδιάνους που σφαγιάστηκαν μαζικά και μεθοδικά; Τη δικαστική αποκάλυψη ενός μυστηρίου; Την ιστορία ενός αποδεκτού συμβιβασμού που θα αμφισβητηθεί όταν επιστρέψει ο μεγάλος έρωτας; Ή η εμπνευσμένη διασκευή μιας σύγχρονης Φρανκεν-γούμαν που ωριμάζει μέσω της αγέννητης κόρης της (για να ακριβολογούμε, του μεταμοσχευμένου μυαλού της κόρης της).

Ας θυμηθούμε τις υποψηφιότητες:

Μπάρμπι [Barbie]

Poor Things

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Περασμένες Ζωές

Ανατομία Μιας Πτώσης

Ποιο κέρδισε;

Η Ανατομία Μιας Πτώσης. «Επί κόβιντ ξεκίνησα να γράφω το σενάριο […] και ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς» σχολίασε η σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος της ταινίας.

Ο Τζόρτζ Λόπεζ επί σκηνής δίνει το επόμενο βραβείο.

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία (τηλέόραση)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Ποια/ος κέρδισε;

Ο Jeremy Allen White κερδίζει για το «The Bear». Αυτή ήταν η δεύτερη υποψηφιότητα του και δεύτερη νίκη του για τον ίδιο ρόλο στην ίδια σειρά. «Κάτι καλό θα έχω κάνει για να είμαι ανάμεσα σε αυτούς που ευχαριστώ». Τον απολαύσαμε φέτος και στο «Fingernails» του Χρήστου Νίκου. Πριν λίγες μέρες το όνομα του ήταν στο προσκήνιο για νέα διαφήμιση εσώρουχων.

Ο πρωταγωνιστής του Unfrosted, επί σκηνής, αναφέρθηκε στο ότι ξαφνιάστηκε που παρουσιάζει μια κατηγορία στις Χρυσές Σφαίρες καθώς δεν είναι παιδόφιλος. Έδωσε το βραβείο στη νέα κατηγορία «Καλύτερου Stand Up Comedian», επίσης σχολιάζοντας καυστικά την προσθήκη των δύο νέων κατηγοριών. «Ευχαριστούμε το Netflix που πλέον υπερπληρώνονται πλέον οι Stand Up Comedians» θα πει.

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up κωμωδίας για την τηλεόραση

Ποιες ερμηνείες διεκδικούσαν το βραβείο;

Αυτή ήταν η δεύτερη νέα κατηγορία που εντάχθηκε στις υποψηφιότητες φέτος. Η αλήθεια είναι ότι το μαγνητοσκοπημένο stand up κερδίζει όλο και περισσότερο κοινό καθώς η βάση των social media εξελίσσεται προς μια τύποις stand up κατεύθυνσης.

Ας θυμηθούμε τις υποψηφιότητες:

Ricky Gervais (Armageddon)

Trevor Noah (Where Was I)

Chris Rock (Selective Outrage)

Amy Schumer (Emergency Contact)

Sarah Silverman (Someone You Love)

Wanda Sykes (I’m an Entertainer)

Ποια/ος κέρδισε;

Ο Ricky Gervais για το Armageddon που δεν παρεβρέθηκε στην τελετή.

Σε λίγο επί σκηνής θα βρεθεί η Όπρα Γουίνφρευ. Περιμένουμε με αγωνία.

*Μέχρι στιγμής το Poor Things έχει χάσει 3 από τα 7 βραβεία για τα οποία είναι υποψήφιο.

