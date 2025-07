Οι Βlack Sabbath, Metallica και ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Όζι Όζμπορν

Τραγουδιστές και μουσικοί και συγκροτήματα αποδίδουν με μηνύματα φόρο τιμής στον θρύλο της heavy metal, τραγουδιστή των Black Sabbath και επιτυχημένο σόλο καλλιτέχνη Όζι Όζμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο Όζμπορν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον το 2020. Τον Φεβρουάριο του 2023, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι αποσύρεται από τις περιοδείες, επικαλούμενος τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη που είχε υποστεί σε ατύχημα το 2018.

Ο θρυλικός ροκ σταρ εμβαθύνει στα προβλήματα υγείας του και στην τελευταία του συναυλία σε ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ από την Paramount+, με τίτλο «No Escape From Now», το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος.

Πριν από τρεις εβδομάδες ο Όζμπορν εμφανίστηκε από θρόνο στη σκηνή του Villa Park στο Μπέρμιγχαμ στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω — σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Η συναυλία περιελάμβανε εμφανίσεις φίλων του Όζμπορν, μεταξύ άλλων των Metallica, Alice in Chain, Guns N’ Roses και χαρακτηρίστηκε ως η «τελευταία υπόκλιση» του θρύλου της heavy metal.

Οι Βlack Sabbath σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν: «Όζι για πάντα» και δημοσίευσαν φωτογραφία του από την εμφάνιση του στο Μπέρμιγχαμ.

Οι Metallica ανάρτησαν φωτογραφία στον λογαριασμό του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φόρο τιμής στο Όζι Όζμπορν. Στη φωτογραφία εμφανίζεται η μπάντα να είναι μαζί με τον θρύλο της heavy metal. Ένα emoji ραγισμένης καρδιάς συνοδεύει την ανάρτηση.

«Δεν υπάρχουν λόγια, σε αγαπάμε Όζι» έγραψε σε ανάρτηση ο Μπίλι Άρμστρονγκ των Green Day.

Ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν, τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος Disturbed, έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αντίο αγαπητέ μου δάσκαλε… …ένας πατέρας για όλους μας…φίλε μου. Σ’ αγαπώ @Όζι Όζμπορν και θα μου λείψεις τρομερά».

Goodbye my dear teacher…



…a father to all of us



…my friend.



— David Draiman 🟦🎗️🇺🇸🇮🇱✡️☮️ (@davidmdraiman) July 22, 2025

Ο Έλτον Τζον σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Όζμπορν.

«Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας τεράστιος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών της ροκ – ένας αληθινός θρύλος» ανέφερε στην ανάρτηση στο Instagram.

«Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Σάρον και την οικογένεια, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου».

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αποκάλεσε τον Όζμπορν «γίγαντα».

— Gene Simmons (@genesimmons) July 22, 2025

Οι Pantera σε ανάρτησή τους τονίζουν: «Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήσουν εσύ».

RIP @ozzyosbourne Thank you for all that you did for metal & Pantera. We wouldn’t be here if it wasn’t for you. Sharon, Jack, Kelly, Amy & Louis, we are so very sorry for your loss ❤️‍🩹



📷: @RossHalfin pic.twitter.com/qmo308OVdh — Pantera (@Pantera) July 22, 2025

Στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Rob Zombie δημοσιεύθηκε ένα καρουζέλ με εικόνες του Όζμπορν. «Αντίο Όζι. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πάντα υπέροχο να είμαι κοντά σου. Θα μας λείψεις» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Yungblud χαρακτήρισε τον Όζι Όζμπορν ως «τον σπουδαιότερο όλων των εποχών».

Ο Άγγλος τραγουδοποιός είχε μια πολύ δυνατή σχέση με τον Όζμπορν, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά το 2022, και φάνηκε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν δεσμό σχεδόν πατέρα-γιου.

Ο Yungblud δημοσίευσε φωτογραφίες τους μαζί από την τελευταία συναυλία του Όζμπορν στο Μπέρμιγχαμ και έγραψε: «Δεν πίστευα ότι θα έφευγες τόσο σύντομα την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ήσουν γεμάτος ζωή και το γέλιο σου γέμιζε τον χώρο. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ – θα είσαι σε κάθε νότα που τραγουδάω και μαζί μου κάθε φορά που βαδίζω στη σκηνή. Με ρώτησες κάποτε αν μπορούσες να κάνεις κάτι για μένα και όπως είπα τότε και όπως θα πω τώρα για όλους εμάς η μουσική ήταν αρκετή».

— YUNGBLUD (@yungblud) July 22, 2025

Οι Smashing Pumpkins δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τους με τον αείμνηστο σταρ. Το συγκρότημα έγραψε: «Κι εμείς σε αγαπάμε, Όζι».

— The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) July 22, 2025

Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones εξέφρασε σε tweet ότι τη λύπη του για τον θάνατο του Όζι Όζμπορν». «Τι υπέροχη συναυλία αποχαιρετισμού είχε στο Back To The Beginning στο Μπέρμιγχαμ» έγραψε.

— Ronnie Wood (@ronniewood) July 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

