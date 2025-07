Τέλος εποχής για τους Black Sabbath: Συγκίνησε ο Ozzy στο «κύκνειο άσμα» του – Παραληρούσαν οι θεατές στο κατάμεστο Βίλα Παρκ

Η αρχική σύνθεση των Black Sabbath επανενώθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια χθες, Σάββατο (5/7) στο Βίλα Παρκ του Μπέρμιγχαμ και μάλιστα για τελευταία φορά, καθώς η εμφάνιση είναι η τελευταία συναυλία του τραγουδιστή «θρύλου» της heavy metal, Ozzy Osbourne.

«Είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή, που δεν έχετε ιδέα», είπε ο Ozzy στο πλήθος των 42.000 ατόμων όταν ο φτερωτός θρόνος του αναδύθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή. «Ας αρχίσει η τρέλα!», είπε σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό προς το κοινό.

«War Pigs», «Iron Man» και άλλες μεγάλες επιτυχίες των θρύλων της heavy metal, αλλά όταν έρχεται η στιγμή για το «Paranoid», σείεται ολόκληρη η αρένα για ένα εντυπωσιακό και συνάμα ηλεκτρικό «κύκνειο άσμα».

