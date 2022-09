Η Gazprom έκλεισε το διακόπτη – Επικαλείται νέο πρόβλημα με τον Nord Stream

Μπρα ντε φερ Ευρώπης – Ρωσίας, με την ενεργειακή κρίση να απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λίγες ώρες πριν ξαναμπεί σε λειτουργία ο Nord Stream 1, μετά τις τριήμερες εργασίας συντήρησης που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά η Μόσχα, η Gazprom έκλεισε το διακόπτη.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού κολοσσού τονίζεται ότι η βασική τουρμπίνα στο σταθμό της Πορτοβάγιας που βρίσκεται κοντά στην Αγία Πετρούπολη έχει διαρροή λαδιών. Η ανακοίνωση συνοδεύεται και από τη σχετική φωτογραφία που δείχνει… τη διαρροή λαδιού…

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τουρμπίνα δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει με ασφάλεια αν δε διορθωθεί η διαρροή.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επισκευής, πράγμα που σημαίνει ότι ο Nord Stream 1 τίθεται επ’ αόριστο εκτός λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι με το άνοιγμα του στις 4 το πρωί του Σαββάτου δεν αναμενόταν να λειτουργεί παρά μόνο στο 20% της δυνατότητάς του, λόγω της ρωσικής αντίδρασης στις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του δικτύου φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι η χώρα είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη για τη διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.

It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.

— Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022