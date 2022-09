Ενεργειακή κρίση: Η G7 βάζει πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως, σχεδιάζουν να εφαρμόσουν “επειγόντως” ένα ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και ενθαρρύνουν έναν «ευρύ συνασπισμό» χωρών να μετέχει σε αυτό, όπως επιβεβαιώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν σήμερα Παρασκευή 2/9.

«Το ανώτατο όριο της τιμής θα οριστεί σε ένα επίπεδο που θα βασίζεται σε μια σειρά τεχνικών δεδομένων και θα αποφασιστεί από το σύνολο του συνασπισμού πριν από την εφαρμογή του», γράφουν οι επτά χώρες στη δήλωση αυτή, διαβεβαιώνοντας ότι οι μελλοντικές τιμές «θα ανακοινωθούν δημόσια με σαφή και διαφανή τρόπο».

Today the @G7 finance ministers issued a joint statement on the extension to the #G7 of the services ban related to the export of Russian oil and petroleum products in combination with a price cap. ➡️ https://t.co/GuqoUea8hb #Sanctions

