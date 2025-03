10ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανατροπές

Βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, έτσι όπως την γνωρίσαμε από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα;

Διανύουμε μια περίοδο μετάβασης από έναν μονο-πολικό σε έναν πολυ-πολικό κόσμο, όπου χώρες του παγκόσμιου Νότου ή της Ανατολής θα διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι;

Πόσο θα επηρεαστούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις μετά τις αμερικανικές εκλογές και ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ευρώπη και την Ελλάδα;

Κινδυνεύουν οι δημοκρατίες από νέο κύμα αυταρχισμού και, αν ναι, πώς μπορούν να το αναχαιτίσουν;

Ποια θα είναι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προοπτική μιας συμπεριληπτικής οικονομικής ανάπτυξης;

Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν της κλιματικής κρίσης;

Πώς θα αντιμετωπίσουμε, ως κοινωνίες και ως άτομα τον αυξανόμενο κατακερματισμό και την αβεβαιότητα που μοιάζει να μετατρέπεται σε νέα ανθρώπινη συνθήκη, και με ποια εργαλεία θα κληθούμε να διαχειριστούμε τα νέα ρίσκα, αλλά και να εκμεταλλευτούμε τις νέες ευκαιρίες που θα προκύψουν;

Αυτά είναι κάποιοι από τους προβληματισμούς που τίθενται στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που εφέτος, συμπληρώνοντας 10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, στον ιστορικό τόπο των Δελφών, θα διεξαχθει από τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου, επιχειρώντας να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πολύπλευρου δημόσιου διαλόγου για τους μεγάλους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο μας.

Όπως κάθε χρόνο, αρωγοί στο έργο αυτό είναι πάνω από 30 content partners από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση του προγράμματος της ετήσιας συνάντησης του 2025. Το αποτέλεσμα είναι ένας διάλογος με γεωγραφικό πλουραλισμό, θεματική ποικιλία και μια πραγματικά διεθνή προοπτική στα σύγχρονα ζητήματα.

Μεταξύ αυτών, διεθνείς οργανισμοί όπως ο OECD (ΟΟΣΑ), η World Bank (Παγκόσμια Τράπεζα), το ΝΑΤΟ, αλλά και παγκοσμίου φήμης και επιδραστικότητας δεξαμενές σκέψης και ιδρύματα όπως τα Chatham House, Club de Madrid, Bled Strategic Forum, GLOBSEC, Warsaw Security Forum, Finish Institute of International Affairs (FIIA), Wilfried Martens Centre for European Studies, National Opinion Research Center at the University of Chicago (NORC), RAND Corporation, European University Institute, The Emirate Policy Center, Royal United Services Institute (RUSI), The Brenthurst Foundation, Global Federation of Competitiveness Council (GFCC), London School of Economics, Hellenic Observatory European Institute, New Strategy Center, The US Russia Foundation, Hellenic American Leadership Council (HALC) κ.α.

Από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, η ιστορική πόλη των Δελφών θα μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο σημείο συνάντησης ηγετών και φορέων καινοτόμων λύσεων, με στόχο να διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι στρατηγικές που θα καθορίσουν το μέλλον μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://def-x.delphiforum.gr/

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος