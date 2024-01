Βραβεία Emmy: “Succession”, “The Bear” και “Beef” οι μεγάλοι νικητές – Η Quinta Brunson γράφει ιστορία

Η σειρά “Succession” κατέκτησε το τρίτο της βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, το “The Bear” αναδείχθηκε η κορυφαία κωμωδία της βραδιάς, ενώ οι δύο σειρές για οικογένειες που τσακώνονται κυριάρχησαν στις κατηγορίες υποκριτικής στα 75α Βραβεία Emmy το βράδυ της Δευτέρας.

Η Quinta Brunson του “Abbott Elementary” και οι Steven Yeun και Ali Wong του “Beef” είχαν επίσης ιστορικές νίκες στην τελετή που πραγματοποιήθηκε τελικά με τέσσερις μήνες καθυστέρηση, μετά από μια ταραχώδη χρονιά απεργιών στο Χόλιγουντ.

Το “Succession“, το έπος του HBO για τις δυσλειτουργικές γενιές μιας αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο για την τέταρτη και τελευταία σεζόν του. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δράμα για τη Sarah Snook, το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δράμα για τον Kieran Culkin, αλλά και του Β’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τον Matthew Macfadyen.

Οι Matthew Macfadyen,Sarah Snook, και Kieran Culkin του “Succession” με τα βραβεία Emmy τους (AP Photo/Ashley Landis)

Η δραμεντί “The Bear” του τηλεοπτικού δικτύου FX, για μια αμφιλεγόμενη οικογένεια και ένα εστιατόριο που παραπαίει,

στο επίκεντρο της ζωής ενός ταλαντούχου σεφ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς για την πρώτη σεζόν της. «Έστρωσε και το τραπέζι» στις κατηγορίες υποκριτικής σε κωμωδία, με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ να κερδίζει το βραβείο καλύτερου ηθοποιό, την Ayo Edebiri της καλύτερης ηθοποιού σε Β’ ρόλο και τον Ebon Moss-Bachrach το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου. Και οι τρεις ήταν για πρώτη φορά υποψήφιοι.

H Natasha Lyonne αγκαλιάζει την Ayo Edebiri απονέμοντάς της το βραβείο του Β’ γυναικείου ρόλου για τη σειρά “The Bear” (AP Photo/Chris Pizzello)

Η Quinta Brunson κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία για τη σειρά που δημιούργησε, το “Abbott Elementary” του ABC, και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και η πρώτη από τηλεοπτική σειρά που το κερδίζει εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Η Quinta Brunson με το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία για το “Abbott Elementary” (AP Photo/Chris Pizzello)

Το “Succession” κέρδισε συνολικά έξι βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων αυτό της Εξαιρετικής Δραματικής Σειράς, ενώ οι πρωταγωνιστές Kieran Culkin, Sarah Snook και Matthew Macfadyen κέρδισαν τα αντίστοιχα βραβεία για τις ερμηνείες τους. Η μόνη κατηγορία υποκριτικής σε δραματική σειρά που δεν κέρδισε, ήταν αυτή του Β’ γυναικείου ρόλου, την οποία κατέκτησε για δεύτερη φορά η Jennifer Coolidge από το “The White Lotus“.

Το “The Bear” κέρδισε σε κάθε κατηγορία για την οποία ήταν υποψήφιο το βράδυ της Δευτέρας και μαζί με τις τέσσερις που είχε κερδίσει προηγουμένως στα Creative Arts Emmy, κατέκτησε συνολικά 10 βραβεία, περισσότερα από κάθε άλλη σειρά.

Οι συντελεστές του “The Bear,” με τα βραβεία Emmy τους (AP Photo/Ashley Landis)

Το “Beef” από το Netflix κέρδισε το βραβείο καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ οι Yeun και Wong έγιναν οι πρώτοι Αμερικανοί Ασιάτες που κέρδισαν στις κατηγορίες τους – ο Yeun για τον καλύτερο ηθοποιό σε μίνι σειρά και η Wong για την καλύτερη ηθοποιό αντίστοιχα. Ο δημιουργός της σειράς, Lee Sung, κέρδισε Emmy για το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Συνολικά είχε οκτώ Emmy μετά από τρεις νίκες στα Creative Arts Emmy.

Οι συντελεστές του “Beef” με τα βραβεία Emmy τους (AP Photo/Ashley Landis)

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις μαύρες γυναίκες κέρδισαν σημαντικά βραβεία: Οι Quinta Brunson, Ayo Edebiri και Niecy Nash-Betts, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε Μίνι Σειρά για την ταινία “Dahmer – Monster: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ”.

Η συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς ήταν εμφανής από την αρχή της τελετής. Οι Edebiri και Brunson έκλαψαν αμέσως μόλις ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ η πρώτη παρουσιάστρια, η Christina Applegate, η οποία δήλωσε το 2021 ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, χειροκροτήθηκε όρθια καθώς βγήκε χρησιμοποιώντας μπαστούνι, με τη βοήθεια του οικοδεσπότη Άντονι Άντερσο, με δάκρυα να κυλούν στα μάτια της.

Η Christina Applegate στα 75α Emmy Awards (AP Photo/Chris Pizzello)

75α Βραβεία Emmy: Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Beef

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ (Succession)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Στίβεν Γιούν (Beef)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Αλι Γουόνγκ (Beef)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Εμπον Μος-Μπάχραχ (The Bear)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάθιου ΜακΦέιντεν (Succession)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Black Bird)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Νίσι Νας-Μπετς (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: The Bear (System)

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Succession (Connor’s Wedding)

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Beef (The Bird’s Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: The Bear (Review)

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Beef (Figures of Light)

Καλύτερο Reality: RuPaul’s Drag Race

Καλύτερη Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Daily Show With Trevor Noah

Καλύτερο Variety Special: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

