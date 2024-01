Dopamine Dressing: Το αντίδοτο στη μουντάδα του χειμώνα

Μπορεί να σας φανεί παράταιρο μέσα στην κακοκαιρία και τη μουντάδα να μιλάμε για χρώματα και ρούχα. Ίσως είναι περισσότερο ανοιξιάτικο θέμα, όταν ανοίγει ο καιρός και η διάθεσή μας. Μήπως όμως τώρα έχουμε περισσότερη ανάγκη «να ντυθούμε με ντοπαμίνη»;

Τι είναι το Dopamine Dressing

Το Dopamine Dre ssing ήταν η κυρίαρχη τάση στη μόδα το 2022 και περιλαμβάνει το ντύσιμο με σκοπό την τόνωση της ψυχολογικής διάθεσης.

Στην πραγματικότητα εμφανίσθηκε ως τάση σχεδόν αμέσως μετά την απομόνωση της πανδημίας, και ήταν ένα είδος αντίδρασης στην μουντάδα της εποχής. Οι άνθρωποι, οι οποίοι μόλις είχαν βγει από τα zoom και τις φόρμες που φορούσαν κάτω από το τραπέζι, άρχισαν να φοράνε έντονα, χαρούμενα, χρώματα. Τα φλοράλ φορέματα έκαναν ξανά δειλά την εμφάνισή τους και σήμερα παραμένουν σταθερή αξία.

Οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με τις επιδράσεις της μόδας, θεωρούν ότι το χρώμα, το στυλ και η υφή των ρούχων που φοράμε, συνεπάγονται ψυχολογικούς συνειρμούς και συχνά συνδέονται με αναμνήσεις.

Ισχυρίζονται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ντυθούμε και τα χρώματα των ρούχων που θα φορέσουμε, μπορεί να είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρουμε το πρωί. Τα ρούχα μπορούν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και να ανεβάσουν τη διάθεση.

«Αυτό που φοράμε επηρεάζει το πώς αισθανόμαστε τόσο πολύ, που μπορεί να μεταβάλει τις σκέψεις μας», λέει η ψυχολόγος Κάρεν Πάιν (Karen Pine) στο βιβλίο της «Mind What You Wear: Τhe Psychology of Fashion».

Η συσχέτιση μεταξύ των ρούχων και της διάθεσης αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο έρευνας. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε αυτό ως «εγκλωβισμένη νόηση» και έχουν διαπιστώσει ότι τα ρούχα μας μπορεί να επηρεάζουν την ψυχολογία και την απόδοση.

Χρώματα και διάθεση

Οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν τη χρωματοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα ως ολιστική ή εναλλακτική θεραπεία. Χρονολογείταιαπό την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το φως του ήλιου μέσα από χρωματιστούς κρυστάλλους για θεραπευτικούς σκοπούς. Και στην Κίνα τα χρώματα έπαιζαν σημαντικό ρόλο · στις θρησκευτικές τελετές και άλλες τελετουργίες όπου τα χρώματα είχαν θεραπευτικό ρόλο.

Μπορούν όμως τα χρώματα που φοράμε να επηρεάσουν τη διάθεσή μας; Και είναι αυτό κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν ντυνόμαστε κάθε πρωί;

Η Πάιν διεξήγαγε μια μελέτη σχετικά με την ιδέα του «ντυσίματος με ντοπαμίνη» και διαπίστωσε ότι όταν οι συμμετέχοντες φορούσαν ρούχα με συμβολική αξία για αυτούς, η αυτοπεποίθησή τους αυξάνονταν.

Παρόλο που η μελέτη αυτή δεν συνδέθηκε ειδικά με το χρώμα των ρούχων, φάνηκε ότι το χρώμα είναι στενά συνδεδεμένο με τα συναισθήματα και τις ψυχολογικές συνδέσεις που έχει κάνει ο καθένας με αυτό. Οι άνθρωποι συχνά θέτουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ορισμένων χρωμάτων και αναμνήσεων ή ανθρώπων στη ζωή τους.

Η Σακάιλα Φορμπς-Μπέλ (Shakaila Forbes-Bell), ψυχολόγος μόδας, σύμβουλος και ιδρύτρια της ιστοσελίδας Fashion Is Psychology υποστηρίζει ότι όντως υπάρχουν ορισμένα χρώματα που συνδέουμε με ορισμένα συναισθήματα, αλλά εξηγεί ότι τελικά, δεν είναι τόσο βαθιά ριζωμένα μέσα μας όσο νομίζουμε.

«Υπάρχουν κάποιες ερμηνείες των χρωμάτων που είναι καθολικές», λέει. «Τα ψυχρά χρώματα, όπως το μπλε και το πράσινο, προκαλούν συναισθήματα ηρεμίας και δημιουργικότητας, ενώ τα ζεστά χρώματα, όπως το κόκκινο, μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα ενθουσιασμού και πάθους αλλά η ευτυχία είναι μια πολύ υποκειμενική εμπειρία για να μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα χρώμα».

Αν λοιπόν θέλετε να αρχίσετε το «ντύσιμο με ντοπαμίνη», θα πρέπει καταρχάς να καταλάβετε ποια ρούχα σας κάνουν να αισθάνεστε άνετα και ποια ρούχα μπορεί να σας αρέσουν απλώς θεωρητικά, αλλά δεν σας κάνουν να αισθάνεστε ότι είστε ο εαυτός σας.

Στη συνέχεια αν θέλετε να ενθαρρύνετε τα συναισθήματα ικανοποίησης μέσα από τη δική σας γκαρνταρόμπα, δεν χρειάζεται να στραφείτε σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, απλά φορέστε αυτό που ήδη ξέρετε ότι αγαπάτε.

«Προσθέστε περισσότερα από τα αγαπημένα σας χρώματα στα ρούχα σας. Χρώματα που σας θυμίζουν μια πιο ευτυχισμένη εποχή, έναν αγαπημένο τόπο, ή ένα αγαπημένο πρόσωπο» λέει η Μπελ. «Βρείτε τι συνδέετε εσείς με την αυτοπεποίθηση και τη χαρά και φορέστε το».

Δεν είναι τυχαίο που και η γλώσσα μας, εκφράζει τα συναισθήματά μας με χρώματα. Πόσες φορές δεν έχετε πει, «κοκκίνησα από ντροπή», «είδα κόκκινο», «πρασίνισα από ζήλια».

Όπως και να ‘χει, ότι και να πιστεύετε αύριο να φορέσετε το αγαπημένο σας χρώμα…

Με πληροφορίες από: Verywellmind , Science Focus, The Guardian

Σχετικό άρθρο: Χρωματοθεραπεία: Η θεραπευτική δύναμη των χρωμάτων

