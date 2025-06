Μεγάλη ουκρανική επίθεση κατά της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας: Έπληξε πάνω από 40 βομβαρδιστικά – Επιβεβαίωσε την επίθεση η Μόσχα

Στα άκρα ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, στη σκιά των προσπαθειών για νέο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη. Η Ουκρανία διεξήγαγε σήμερα μεγάλη επιχείρηση κατά της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ρωσία, και έπληξε βάση στην ανατολική Σιβηρία χιλιάδες χιλιόμετρα από τα σύνορά της, δήλωσε πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν μεγάλη ειδική επιχείρηση με στόχο να καταστρέψουν βομβαρδιστικά του εχθρού» μακριά από το μέτωπο στη Ρωσία, δήλωσε η πηγή αυτή, λέγοντας πως επλήγησαν περισσότερα από 40 αεροσκάφη, περιλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95 και Tu-22.

Η πηγή δήλωσε πως η επίθεση έθεσε στο στόχαστρο τα αεροδρόμια των Ντιαγκουίλεβο, Ολένια, Ιβάνοβο και Μπελάια.

🇺🇦🇷🇺 Updated Locations of the “Web” Operation by Ukraine’s SBU in Russia: – Olenya Air Base in the Murmansk Region – Belaya Air Base in the Irkutsk Region – Ivanovo Air Base in the Ivanovo Region – Dyagilevo Air Base in the Ryazan Region pic.twitter.com/vzFMkhXtFU

Εκείνο της Ολένια βρίσκεται στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο, σε απόσταση σχεδόν 1.900 χλμ. από την Ουκρανία.

Η ουκρανική πηγή δήλωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά στο αεροδρόμιο της Μπελάια, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στην ανατολική Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 4.200 χλμ από την Ουκρανία.

Μοιράστηκε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει το αεροδρόμιο αυτό και στο οποίο μπορεί κανείς να δει αρκετά μεγάλα αεροσκάφη, ορισμένα από τα οποία μοιάζει να είναι στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-96, να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Την επίθεση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, λέγοντας η Ουκρανία στοχοθέτησε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιοχές, με αποτέλεσμα «μερικά αεροσκάφη να πάρουν φωτιά». Πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν θύματα, καθώς και ότι «ορισμένα άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις συνελήφθησαν».

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ έκανε λόγο για «επίθεση με drones» εναντίον του χωριού Σρέντνιι, ακριβώς δίπλα στη βάση Μπελάια.

«Είναι η πρώτη επίθεση αυτού του είδους στη Σιβηρία», είπε, καλώντας τους κατοίκους να μην «υποκύψουν στον πανικό».

Δημοσιοποίησε βίντεο, που φαίνεται να έχει γυριστεί από κατοίκους, που δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στον ουρανό και ένα σημαντικό σύννεφο γκρίζου καπνού μακριά.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μουρμάνσκ Αντρέι Τσίμπις δήλωσε πως «εχθρικά drones» βρίσκονταν στον ουρανό και ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί.

Η Ρωσία ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά ότι αναχαιτίζει ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονται εναντίον της επικράτειάς της, σε απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία, όμως είναι σπάνιο αυτά να καταφέρνουν να χτυπήσουν τόσο βαθιά μέσα στη χώρα.

Η πηγή στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως τα αεροσκάφη που επλήγησαν είχαν χρησιμοποιηθεί για να «βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις κάθε νύχτα».

Δύο εκρήξεις προκάλεσαν σήμερα την κατάρρευση δύο γεφυρών σε διαφορετικές ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, οδηγώντας στον εκτροχιασμό τρένων και τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και τρίτο τρένο φαίνεται πως υπέστη ζημιές.

Σύμφωνα με τη ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, τα εν λόγω περιστατικά αποδίδονται σε «παράνομες ενέργειες», ενώ γίνεται λόγος – χωρίς επίσημη επιβεβαίωση – για πιθανή ξένη εμπλοκή. Η Μόσχα δείχνει προς το Κίεβο, κάνοντας λόγο για ουκρανικό σαμποτάζ, ενώ το SkyNews το συγκεκριμενοποιεί, μιλώντας για σαμποτάζ και σε αεροπορικές βάσεις.

Υπενθυμίζεται πως τα συμβάντα σημειώθηκαν στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ, δύο περιφέρειες που έχουν επανειλημμένα στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί επίσημα εντός της ημέρας.

Η Μόσχα εκτόξευσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Ρωσία εκτόξευσε επίσης επτά πυραύλους, από τους οποίους οι τρεις καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Κι όλα αυτά ενώ η ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών με την Ουκρανία που έχει προγραμματιστεί για αύριο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 1 Ιουνίου ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη για νέες άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Σε δήλωσή του ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της ουκρανικής αντιπροσωπίας στη συνάντηση που πρότεινε η Ρωσία, τονίζοντας ότι έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις της χώρας του ενόψει των διαπραγματεύσεων με επικεφαλής από την ουκρανική πλευρά τον υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι πρώτο αίτημα είναι η πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία, ακολουθεί η απελευθέρωση των κρατουμένων και η επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR