Κορονοϊός: Πόσο ανησυχητική είναι η νέα υπο-παραλλαγή Όμικρον «XE»

Μια νέα υπο-παραλλαγή του κορονοϊού εντοπίστηκε στη Βρετανία καθώς η χώρα καταγράφει άνοδο των κρουσμάτων. Πρόκειται για μια μετάλλαξη των δύο κύριων στελεχών της Όμικρον: το BA.1 και το BA.2. Περίπου 637 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στις 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSCA).

Ωστόσο, προς το παρόν, οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, επειδή ο πληθυσμός της χώρας είναι ήδη εξοικειωμένος με την Όμικρον και εκτιμούν ότι θα κυριαρχήσει το BA.2, το οποίο είναι κατά 80% πιο μολυσματικό από το BA.1.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η «XE»- όπως ονομάζεται προς το παρόν η υπο-παραλλαγή- μπορεί να είναι πιο μεταδοτική από τα προηγούμενα στελέχη, έχοντας μέχρι στιγμής επιδείξει ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό διασποράς από το αρχικό στέλεχος. Τα στοιχεία του UKHSA δείχνουν ότι η XE έχει ποσοστό διασποράς 9,8% μεγαλύτερο από το BA.2.

Ωστόσο, η XE δεν έχει μέχρι στιγμής χαρακτηριστεί ως παραλλαγή που προκαλεί ανησυχία.

«Η XE φαίνεται να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το BA.2, δηλαδή έχει αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση με το BA.1, αλλά είναι λιγότερο σοβαρή», δήλωσε στο CNBC η Τζένιφερ Χόρνεϊ, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Delaware.

Η XE περιέχει ακίδα και δομικές πρωτεΐνες από την ίδια οικογένεια ιών, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει, θεωρητικά τουλάχιστον, να συμπεριφερθεί όπως και η Όμικρον. Συνεπώς, τα υπάρχοντα εμβόλια και η ανοσία θα πρέπει να παρέχουν κάποιο επίπεδο προστασίας από τη μόλυνση.

«Οι ανασυνδυασμένες μεταλλάξεις που περιέχουν την ακίδα και τις δομικές πρωτεΐνες από έναν μόνο ιό (όπως η XE ή η XF) είναι αρκετά πιθανό να συμπεριφέρονται παρόμοια με το αρχικό στέλεχος», είχε γράψει στα μέσα Μαρτίου ο Τομ Πίκοκ, ιολόγος στο Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων του Imperial College του Λονδίνου. Η XF είναι μια άλλη ανασυνδυασμένη παραλλαγή του ιού που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Φεβρουάριο.

With three Omicron-related recombinants getting assigned Pango lineages I'm going to write a thread covering:

– What are recombinants?

– Why are we seeing so many now?

– What exactly are the new lineages XD, XE and XF?

– How concerned should we be about them? pic.twitter.com/PrPGaUSs3p

— Tom Peacock (@PeacockFlu) March 16, 2022