Netflix: Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά σε σειρά

Η Netflix ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά χρησιμοποίησε εφέ που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε μία από τις πρωτότυπες τηλεοπτικές της σειρές.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δημιουργεί βίντεο και εικόνες με βάση προτροπές, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας σκηνής κατάρρευσης κτιρίου στη νέα επιστημονικής φαντασίας σειρά από την Αργεντινή, The Eternauts.

Netflix boss says show used generative AI effects for first time https://t.co/r2lyNE9iiM