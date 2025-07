Ανεξάρτητοι δημιουργοί παιχνιδιών «δίνουν μάχη» για μια θέση στο Switch 2

Οι παίκτες σχηματίζουν ουρές στο περίπτερο της Nintendo σε ιαπωνική έκθεση video games για να δοκιμάσουν επερχόμενους τίτλους του Switch 2, αλλά, για πρώτη φορά, η χαρωπή μασκότ της εταιρείας με το κόκκινο καπέλο, ο Mario, απουσιάζει.

Τα τρία παιχνίδια που παρουσιάζονται είναι όλα δημιουργήματα μικρότερων, ανεξάρτητων στούντιο που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους χρήστες της συσκευής, η οποία έγινε η ταχύτερα πωλούμενη κονσόλα στον κόσμο μετά την κυκλοφορία της τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, καθώς οι πωλήσεις παιχνιδιών της Nintendo κυριαρχούνται εδώ και καιρό από τα δικά της franchise — όπως τα “Super Mario”, “Donkey Kong” και “Animal Crossing” — είναι δύσκολο για εξωτερικούς δημιουργούς να διακριθούν.

«Το Switch 2 ξεκίνησε σίγουρα πολύ δυναμικά», δήλωσε η Krysta Yang από το podcast Kit & Krysta που εστιάζει στη Nintendo.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, «για τους δημιουργούς τρίτων παιχνιδιών, η επιτυχία του Switch 2 δεν μεταφράστηκε απαραίτητα σε ισχυρές πωλήσεις», πρόσθεσε.

Πολλοί αγοραστές του Switch 2 απέκτησαν τη συσκευή για να παίξουν αποκλειστικούς τίτλους της Nintendo, όπως το “Mario Kart World”, και το υψηλό κόστος της κονσόλας και των παιχνιδιών της έχει κάνει τους καταναλωτές λιγότερο πρόθυμους να δαπανήσουν επιπλέον χρήματα για άλλους τίτλους, εξήγησε η Yang στο AFP.

Επιπλέον, πολλά μη αποκλειστικά παιχνίδια που πωλούνται αυτή τη στιγμή στο Switch 2, όπως το “Cyberpunk 2077”, είναι ήδη διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το PlayStation 5 της Sony.

«Η Nintendo έχει κίνητρο να διατηρήσει ισχυρές σχέσεις με τους τρίτους δημιουργούς, καθώς γνωρίζει ότι για να διατηρήσει τον κύκλο ζωής μιας κονσόλας, χρειάζεται την υποστήριξή τους», είπε η Yang, προειδοποιώντας όμως ότι «υπάρχουν σαφώς προκλήσεις» για τους ανεξάρτητους δημιουργούς.

Αυτό δεν απέτρεψε δεκάδες φιλόδοξους developers από το να ταξιδέψουν στο Κιότο, την έδρα της Nintendo, για να προωθήσουν τα παιχνίδια τους — πολλά εκ των οποίων βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη — στη διάρκεια της τριήμερης έκθεσης indie games BitSummit, που ξεκίνησε την Παρασκευή.

Σε περίπτερα που παρουσίαζαν νέο λογισμικό, από ρετρό γρίφους μέχρι καθηλωτικά θρίλερ, αρκετοί δημιουργοί είπαν πως βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες με τη Nintendo για την κυκλοφορία των τίτλων τους στη νέα κονσόλα.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Το Switch 2 είναι πιο ισχυρό από τον εξαιρετικά δημοφιλή προκάτοχό του, γεγονός που «ανοίγει νέους ορίζοντες για το τι μπορεί να δημιουργηθεί», δήλωσε ο Ryan Juckett από το αμερικανικό στούντιο Hypersect.

«Τα παιχνίδια της Nintendo είναι συνήθως αρκετά ακριβά, οπότε υπάρχει χώρος για πιο φθηνά, προσβάσιμα παιχνίδια που μπορούν να παιχτούν στο λεπτό», είπε ο Kent Burgess από τη Νέα Ζηλανδία, μέλος της ομάδας πίσω από το παιχνίδι “Bashful Adoration”.

Άλλα concepts ήταν πιο εκκεντρικά — από μάχες με… ψημένες λουκάνικες μέχρι ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστή μια ντροπαλή καμηλοπάρδαλη, της οποίας το κεφάλι… εκρήγνυται αν μιλήσει σε άγνωστο.

Στις ΗΠΑ, «κάποιοι όταν δοκιμάζουν το παιχνίδι λένε “δεν το πολυκαταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε τόσο εξωστρεφείς”», εξήγησε η Lin Huang, καλλιτέχνιδα πίσω από το “A Week in the Life of Asocial Giraffe”.

Ο σύμβουλος της βιομηχανίας παιχνιδιών Serkan Toto σημείωσε ότι η Nintendo είχε παλαιότερα «μια σχεδόν θρυλική φήμη ως δύσκολη στις διαπραγματεύσεις» για εξωτερικούς δημιουργούς.

«Αλλά αυτό άλλαξε με το Switch 1,» που κυκλοφόρησε το 2017, μετά την αποτυχία της προηγούμενης κονσόλας της εταιρείας, του Wii U — κάτι που άνοιξε τον δρόμο για περισσότερα παιχνίδια τρίτων, περιλαμβανομένων και των indie τίτλων, είπε ο Toto.

Και το τοπίο ενδέχεται να αλλάξει περαιτέρω καθώς οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται.

Κανένας από τους δημιουργούς που μίλησαν στο AFP στο BitSummit δεν ανέφερε ότι χρησιμοποιεί εκτενώς τεχνητή νοημοσύνη, αν και κάποιοι ανέφεραν πως η generative AI βοηθά στην επιτάχυνση της συγγραφής κώδικα.

Προς το παρόν, λίγοι φαίνεται να ανησυχούν για την απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει ένας κόσμος όπου ένα παιχνίδι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη θα είναι καλύτερο από ένα χειροποίητο παιχνίδι, γιατί εκείνο θα κουβαλά την αγάπη και την ψυχή που βάζει ο δημιουργός του», είπε η Lauren Kenner, υπεύθυνη επικοινωνίας της Noodle Cat Games.

Πηγή: AFP | Μετάφραση: Νίκος Πάντος

