Μελέτη: Τα αντιβιοτικά βοηθούν ορισμένα βακτήρια να επιβιώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Τα αντιβιοτικά βοηθούν ορισμένα βακτήρια να επιβιώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη. Μέχρι τώρα πιστευόταν πως τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τα βακτήρια ή σταματούν την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, οι ερευνητές της νέας μελέτης, διαπίστωσαν ότι ορισμένα βακτήρια δεν αναπτύσσονταν στο εργαστήριο, μέχρι να τους χορηγηθεί θεραπεία με αντιβιοτικά.

Η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα πρόβλημα στον τομέα της δημόσιας υγείας που αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ευρώπη.

«Η μελέτη μας ξεκίνησε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι, παραδόξως, ορισμένα βακτηριακά στελέχη δεν αναπτύσσονταν στο εργαστήριο μέχρι να τους χορηγήσουμε αντιβιοτικά. Ως αποτέλεσμα, αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι τα αντιβιοτικά μπορούν να προωθήσουν την επιβίωση των βακτηρίων», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπίαρντμορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ στη Βρετανία και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Για να αντιμετωπίσουμε την αντοχή στα αντιβιοτικά παγκοσμίως, πρέπει να κατανοήσουμε πολύ περισσότερα για τον αντίκτυπο αυτών των φαρμάκων στην ισορροπία των βακτηριακών οικοσυστημάτων, όπως αυτά της μικροχλωρίδας του εντέρου ή των ποταμών που έχουν μολυνθεί από φάρμακα. Η έρευνά μας αποτελεί απόδειξη αθέατων παρενεργειών – απλώς δεν γνωρίζουμε πώς τα φάρμακα αυτά αλλάζουν την ισορροπία των βακτηριακών πληθυσμών», σημείωσε ο καθηγητής.

Οι ερευνητές εξέτασαν το βακτήριο E.coli σε εργαστηριακά πειράματα και διαπίστωσαν πως τα αντιβιοτικά που στοχεύουν τα ριβοσώματα – περίπλοκες κυτταρικές οντότητες που βοηθούν τα κύτταρα να κατασκευάσουν πρωτεΐνες από το DNA – επιβράδυναν τον ρυθμό ανάπτυξης των βακτηρίων.

«Πολλά αντιβιοτικά επιβραδύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων, αλλά εμείς δείχνουμε ότι μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα βακτήρια να ξεπεράσουν τις πιέσεις που προκαλούνται από την έλλειψη θρεπτικών συστατικών που διαφορετικά θα μπορούσαν να τα σκοτώσουν, βοηθώντας τα τελικά να επιβιώσουν», δήλωσε η Δρ. Έμιλι Γουντ, συγγραφέας της μελέτης.

Ωστόσο, η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε πως τα αντιβιοτικά δεν σκότωναν τα βακτήρια, πράγμα που σημαίνει ότι επιβίωναν συνολικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Στα πειράματά μας, αυτό συμβαίνει επειδή τα αντιβιοτικά είναι αντιοξειδωτικά, που σημαίνει ότι βοηθούν τα κύτταρα να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα απόβλητα που παράγουν καθώς αναπτύσσονται», σημείωσε.

«Είναι σημαντικό ότι τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια που εξετάσαμε δεν είχαν τα ίδια οφέλη, οπότε στη μελέτη μας, η θεραπεία δεν προάγει την ανθεκτικότητα, κάτι που είναι ασυνήθιστο. Το επόμενο βήμα μας θα είναι να μετρήσουμε πώς αυτά τα ευρήματα μεταβάλλουν τη δυναμική των βακτηριακών κοινοτήτων πολλών ειδών», κατέληξε η ερευνήτρια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

ΠΗΓΗ: Independent

