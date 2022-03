Συνάντηση Δένδια – Γκουτέρες με φόντο την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετέβη στην Αμερική, καθώς είχε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Συζήτησαν όλες τις πτυχές του πολέμου στην Ουκρανία και τις τελευταίες εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μεγάλες δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ομογένεια μας αυτές τις τρεις εβδομάδες του πολέμου. Ο κ. Δένδιας ζήτησε την βοήθεια του κ. Γκουτέρες για την προστασία της ζωής τους και των περιουσιών τους.

Κυπριακό, Τουρκία και Λιβύη επίσης συζητήθηκαν, ενώ τέθηκαν από τον κ. Δένδια και οι τρεις ελληνικές υποψηφιότητες, για το Συμβούλιο Ασφαλείας, για την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2035 αλλά και η υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο κ. Δένδιας μόλις βγήκε από το γραφείο, όπου έγινε η συνάντηση, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον έλληνα πρόξενο στην Μαριοπούλη, ο οποίος έχει περάσει στην Μολδαβία μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Τον ευχαρίστησε για τις θυσίες και τις δυσκολίες στις οποίες υπέβαλε τον εαυτό του για να προστατεύσει την ομογένεια.

Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη

Συνάντηση με τη μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και μέλος του υπουργικού Συμβουλίου, πρέσβη Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αφρική και η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ εντός του ΟΗΕ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

