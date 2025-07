Αφγανιστάν: «Θαρραλέα» η αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν από τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Ρωσίας να γίνει η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, χαρακτηρίζοντάς την «θαρραλέα» και πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους.

«Η θαρραλέα αυτή απόφαση θα είναι παράδειγμα για τους άλλους. Τώρα που άρχισε η διαδικασία αναγνώρισης, η Ρωσία προηγήθηκε από όλους», δήλωσε ο υπουργός Αμίρ Χαν Μουτακί κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο πρέσβη στην Καμπούλ Ντμίτρι Ζιρνόφ, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε στην πλατφόρμα X.

