Συμμετοχή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις συνόδους των Στρατιωτικών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO στις Βρυξέλλες

Στις συνόδους σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Στρατιωτικών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee – EUMC) και του NATO (Military Committee Conference in Chiefs of DefenceSession – MCCS), συμμετείχε προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Αμφότερες οι σύνοδοι έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη στο Συμβούλιο της ΕΕ η EUMC, την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της General Robert Brieger.

Κατά τη διεξαγωγή της συζητήθηκαν η τρέχουσα κατάσταση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, η εξέλιξη των αποστολών της ΕΕ στην περιοχή του Σαχέλ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία της Αφρικής, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι συνέπειες του ρωσικού αναθεωρητισμού για το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και πέραν αυτής, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της επιχείρησης European Union´s Naval Force Operation (EUNAVFOR) ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και η εξέλιξη αυτής καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των κύριων στόχων του Θεσμικού Κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας» (Strategic Compass).

Χθες, έλαβε χώρα στο Στρατηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες η MCCS, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο πρόεδρος της Admiral Rob Bauer ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Jens Stoltenberg.

Κατά τη σύνοδο, οι αρχηγοί συζήτησαν για την εξελισσόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την υλοποίηση των προβλέψεων του νέου θεσμικού κειμένου της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και ‘Αμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrenceand Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA), την πρόοδο υλοποίησης του νέου «Προεξάρχοντος Κειμένου Διεξαγωγής Πολέμου» (ΝΑΤΟ Warfighting Capstone Concept – NWCC), την εφαρμογή της Ατζέντας Ανάπτυξης Πολέμου (Warfare Development Agenda – WDA) και την ικανότητα της Συμμαχίας στη διεξαγωγή Πολύ-Πεδιακών Επιχειρήσεων (Multi-Domain Operations), το πλέγμα των λειτουργιών της MilitaryInstrument of Power (MIoP), αποδίδοντας τους αντίστοιχους βαθμούς προτεραιότητας υλοποίησης των προτεινόμενων για υλοποίηση δράσεων.

Στο περιθώριο των συνόδων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε διμερή συνάντηση με τους ομόλογούς του, Βούλγαρο Admiral Emil Eftimov, Γάλλο General Thierry Burkhard, Ισπανό Admiral Teodoro LópezCalderón, Ιταλό Admiral Giuseppe Cavo Dragone και Λιθουανό General Valdemaras Rupšys, ενώ είχε την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της MCCS, Admiral Rob Bauer.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, πληρεξούσιο υπουργό Α’ Ιωάννη- Μιλτιάδη Νικολαΐδη, τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους της Ελλάδας στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα και αντιναύαρχο Λουκά Τσαρμακλή αντίστοιχα, καθώς και με προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

