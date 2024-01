Σεισμός αισθητός στην Αθήνα έντασης 4,6 ρίχτερ – Στα 23 χλμ. ανατολικά της Κύμης το επίκεντρο

Σεισμός ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 16:14 της Παρασκευής, εντάσεως 4,6 ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικο Ιστιτούτο. Στα 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Κύμης, σε θαλάσσια περιοχή της Εύβοιας, εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Για τη σεισμική δόνηση που έγινε αρκετά αισθητή και στην Αττική, ανατολικά της Κύμης, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας. «Δεν εμπνέει ανησυχία αν και η περιοχή μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό», τόνισε μεταξύ άλλων.

