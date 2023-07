Για το μεταναστευτικό συζήτησαν Δ. Καιρίδης, Μιλ. Βαρβιτσιώτης και η επίτροπος της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον

Για το μεταναστευτικό μίλησαν μεταξύ άλλων η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Ίλβα Γιόχανσον, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι.

Αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση εργασίας μεταξύ των τριών μετά την ανάληψη καθηκόντων των δύο υπουργών.

