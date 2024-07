Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Μαζντάλ Σαμς – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Μαζντάλ Σαμς» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

We condemn the rocket attack on #MajdalShams.

We express our deepest condolences to the victims’ families and wish speedy recovery to the injured. (1/2)