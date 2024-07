Μ. Ανατολή: Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά το λουτρό αίματος στο Γκολάν – Διπλωματικός μαραθώνιος για την αποτροπή της

Άκρως επικίνδυνη τροπή παίρνει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, μετά την αιματηρή επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, παιδιά και νέοι, που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε γήπεδο του χωριού. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που υποσχέθηκε πως η Χεζμπολάχ θα το πληρώσει ακριβά, και ήδη εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών στο έδαφος του Λιβάνου. Η Βυρηττός καταδίκασε όλες τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Έντονη ανησυχία εκφράζουν ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Lebanese terror group Hezbollah kills at least 9 children, critically injures over 20 others during a rocket attack on a children’s playground and soccer field in Northern Israel.



The rockets struck the Druze town of Majdal Shams. pic.twitter.com/3fKpnnLRF9