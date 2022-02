Ζελένσκι: Αντέχουμε και απωθούμε επιτυχώς τον εχθρό – Ελέγχουμε το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε νέο μήνυμα σήμερα, από το Κίεβο, τονίζοντας ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται ακόμα υπό τον έλεγχό του, μετά την εισβολή της Ρωσίας την Πέμπτη.

«Αντέχουμε και απωθούμε επιτυχώς τον εχθρό. Οι μάχες συνεχίζονται», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media του. «Έχουμε το κουράγιο να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Οι κατακτητές ήθελαν να μπλοκάρουν το κέντρο και να βάλουν τις μαριονέτες τους εδώ, όπως έκαναν στο Ντόνετσκ. Σπάσαμε το σχέδιό τους» κατέληξε.

Νωρίς το πρωί, σε άλλο βίντεο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τόνισε πως ο στρατός συνεχίζει να μάχεται και δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα. «Υπάρχουν fake news στο διαδίκτυο ότι καλώ τον στρατό μας να καταθέσει τα όπλα και ότι υπάρχει εκκένωση», τόνισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ζητώντας από τον λαό να μην τα πιστεύει.

Φορώντας ρούχα στρατιωτικού τύπου και δείχνοντας κουρασμένος αλλά αποφασισμένος, δήλωσε: «Η αλήθεια μας είναι ότι αυτή είναι η γη μας, η χώρα μας, τα παιδιά μας και θα τα προστατεύσουμε όλα αυτά. Δόξα στην Ουκρανία!» κατέληξε.

#Wojna |💬🇺🇦 @ZelenskyyUa: Naród Ukrainy zasługuje na to, by zostać członkiem UE, będzie to kluczowym świadectwem, że nas wspieracie. Mamy jednolite wsparcie krajów UE w zakresie odłączenia Rosji od #SWIFT. Liczę na to, że Niemcy i Węgry będą miały odwagę, by wesprzeć tę decyzję. pic.twitter.com/O3cFaKrKvQ

— TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 26, 2022