Συλλυπητήρια Γ. Γεραπετρίτη στον ΥΠΕΞ της Β. Μακεδονίας για την τραγωδία στο νυχτερινό κέντρο της πόλης Κότσανι

Tα συλλυπητήρια του για την τραγωδία που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανι της Β. Μακεδονίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων, εξέφρασε στον ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης.

