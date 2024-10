Βαλένθια: Σκάβουν στη λάσπη αναζητώντας αγνοουμένους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων, «ήταν σα να έσπασε φράγμα»

Σε τριήμερο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία. πως μεταδίδουν ισπανικά μέσα, πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

«Η λάσπη είναι η κυρίαρχη εικόνα που συναντάμε παντού και το μεγάλο ερωτηματικό είναι οι αγνοούμενοι», είπε η ανταποκρίτρια της δημόσιας τηλεόρασης, Δώρα Μακρή, περιγράφοντας ουρές χιλιομέτρων από κατεστραμμένα αυτοκίνητα στη νότια είσοδο της Βαλένθια, ενώ συνεχίζεται το οδοιπορικό του ΕΡΤΝews στις περιχοές που επλήγησαν από την καταστροφή του αιώνα στην Ιβηρική χερσόνησο. Οι σοροί των 95 νεκρών φθάνουν, έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο που δημιουργήθηκε στο χώρο του δικαστικού μεγάρου της Βαλένθια και εκεί οι συγγενείς καλούνται να τους αναγνωρίσουν.

Οι μαρτυρίες ομογενών στο ΕΡΤΝews από τα νότια προάστια της Βαλένθιας συγκλονίζουν: «Πολλοί άνθρωποι βγάζουν πτώματα το ένα πίσω από το άλλο». – « Η μισή πόλη είναι κομμένη, Δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να βγεις». Το 112 ήχησε με σημαντική καθυστέρηση, αναφέρουν.

«Yπήρχε πρόβλεψη ακραίων φαινομένων για την Τρίτη αλλά τα σχολεία ήταν ακόμη ανοιχτά σε κάποιες περιοχές. Κανείς δεν περίμενε μισό μέτρο νερό σε 8 ώρες. Ξεκίνησαν όλα γύρω στις 3 το απόγευμα. Το πρόβλημα είναι ότι λάβαμε το 112 στις 8 και τέταρτο, με σύσταση αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων, αλλά ήταν πλέον αργά, διότι είχαμε ήδη δει εικόνες καταστροφής. «Το βουνό από 5.000 αυτοκίνητα τα λέει όλα», είπε ο Πιέρ Ορανίδης.

Έλληνας ξεναγός, ο Ετεοκλής Νικολάου από τη Βαρκελώνη περιγράφει ότι όλοι είναι μουδιασμένοι από τη θλίψη για τις 95 ζωές που χάθηκαν και επαναλαμβάνει ότι το 112 της χώρας άργησε περίπου 4 – 5 ώρες.

«Οι κάτοικοι δεν ήταν προετοιμασμένοι ώστε να βρουν ασφαλές καταφύγιο, γι αυτό είχαμε τις εικόνες που είδατε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και είναι η χειρότερη στιγμή που έχω δει τόσα χρόνια στην Ισπανία, η μεγαλύτερη καταστροφή», είπε ο ομογενής.

Κατά τύχη είχε είχε φύγει λίγες ώρες νωρίτερα, ελληνική ομάδα τουριστών που βρέθηκε στη Βαλένθια για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Emiliano García-Page, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, δήλωσε στον εθνικό τηλεοπτικό σταθμό TVE της Ισπανίας, ότι «άνθρωποι καλούσαν αριθμούς έκτακτης ανάγκης κλαίγοντας, ζητώντας βοήθεια και ήταν σχεδόν αδύνατο να τους προσεγγίσουμε».

