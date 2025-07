Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την Coca Cola για αλλαγή βασικού συστατικού

«Είναι απλώς καλύτερο», έγραψε σε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνοντας ότι η Coca-Cola θα αλλάξει βασικό συστατικό, μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Μιλούσα με την Coca Cola σχετικά με τη χρήση πραγματικής ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και συμφώνησαν να το κάνουν», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά την τροποποίηση της συνταγής, εκπρόσωπος της Coca-Cola δήλωσε ότι «εκτιμά τον ενθουσιασμό του Προέδρου Τραμπ» και ότι «περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν σύντομα».

Η Coca-Cola που πωλείται στις ΗΠΑ συνήθως γλυκαίνεται με σιρόπι καλαμποκιού. Η Coca-Cola σε άλλες χώρες, όπως το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, περιέχει ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Οποιαδήποτε απόφαση για χρήση ζάχαρης, θα προκαλέσει πικρία στους Αμερικανούς καλλιεργητές καλαμποκιού, σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις.

The reason we put high-fructose corn syrup in Coke here in America is to support American corn farmers. You know… farmers in red states that Trump won.



Trump can force Coca-Cola to import sugar cane from the tropics to put in our soda, but that then hurts American farmers and… pic.twitter.com/hFKekL49Gb