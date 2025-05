Τουρκία: Το απόγευμα οι απευθείας συνομιλίες για το Ουκρανικό με πρωτοβουλία Ερντογάν, «κλειδί» η στάση Τραμπ – Αποστολή του ΕΡΤNews

Αβεβαιότητα επικρατεί για το πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρία χρόνια πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταβεί και έστειλε χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία με συμβούλους και υφυπουργούς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στην Άγκυρα όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν και θα αποφασίσει μετά για τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις, διαμηνύει το Κίεβο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη που ήταν προγραμματισμένες για το πρωί αναβλήθηκαν για σήμερα το απόγευμα «με πρωτοβουλία της Τουρκίας». Ανταποκριτές από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών η Άννα Παπασωτηρίου από το ΕΡΤΝews βρίσκονται έξω από την είσοδο του Προεδρικού Γραφείου στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσε.

Την ώρα που η απουσία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν περιορίζει τις προσδοκίες, έστω και για εκεχειρία 30 ημερών, στην οποία προσβλέπει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι «ανυπόμονη» για την πρόοδο των ειρηνευτικών προσπαθειών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και είναι πρόθυμη να εξετάσει «σχεδόν οποιονδήποτε μηχανισμό» για την επίτευξη ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στην ‘Αγκυρα και μία ώρα μετά το μεσημέρι, αναμένει τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ως προς τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι «θα λάβει αποφάσεις», στη συνέχεια.

Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο δεν θα παρευρεθεί ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά ούτε και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο εξ απορρήτων σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Μεντίνσκι είναι ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Αλεξάντερ Φομίν, οι οποίοι συμμετείχαν στις τελευταίες συνομιλίες που διεξήχθησαν μεταξύ των δύο πλευρών το 2022, τις «πρώτες και μοναδικές» κατά την ολομέτωπη εισβολή της Μόσχας. Μετέχουν επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Από πλευράς Ουκρανίας η αντιπροσωπεία δεν είναι χαμηλόβαθμη, όπως επισημαίνει το Κίεβο, καθώς επικεφαλής είναι οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας καθώς και ο επιτελάρχης του γραφείου του Ζελένσκι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

🇹🇷🇷🇺🇺🇦 Journalists have gathered outside the Dolmabahce Palace in #Istanbul, where negotiations between #Russia and #Ukraine are expected to begin shortly. pic.twitter.com/uihal7xKxQ