«Θολές» οι λεπτομέρειες των συνομιλιών για το ουκρανικό στην Κωνσταντινούπολη – Γρίφος η συμμετοχή του Πούτιν

Ρευστή παραμένει η κατάσταση όσον αφορά τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που αναμένεται να λάβουν χώρα αύριο, Πέμπτη (15/5) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πολλά σημεία παραμένουν ακόμη θολά.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι αντιπροσωπείες των δύο χώρων, ενώ αίνιγμα αποτελεί αν θα δώσει το παρών ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που ζητάει συνεχώς και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως θα εκπροσωπηθούν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και ειδικών συμβούλων.

Από την πλευρά της Μόσχας οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για άφιξη του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ωστόσο το Κρεμλίνο δεν έχει αποκαλύψει ποιοι θα είναι συμμετάσχουν και δεν έχει διευκρινίσει αν θα είναι παρών ο Πούτιν.

Αναφερόμενος στη σύσταση της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε πως «η ρωσική αντιπροσωπεία θα είναι την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη και η σύνθεσή της θα αποκαλυφθεί όταν δώσει εντολή ο Ρώσος πρόεδρος».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο «η πρόταση του Ρώσου προέδρου για συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά ισχύει και η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένει τη συνάντηση».

Για την επιλογή της 15ης Μαΐου ως ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των συνομιλιών απάντησε πως ήταν απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα από την αμερικανική πλευρά αναφέρεται ότι στην Κωνσταντινούπολη θα ταξιδέψουν οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που θα βρίσκεται στην Αττάλεια για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα μεταβεί και ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. «Θα ήθελε να είμαι κι εγώ εκεί και αυτό είναι μια πιθανότητα (…) Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί αν δεν είμαι εγώ. Θα το μάθουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος καθ’ οδόν προς το Κατάρ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει επισημάνει ότι ενδέχεται να μεταβεί στην Τουρκία στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Η τουρκική πλευρά διεξάγει πάντως έναν διπλωματικό μαραθώνιο.

Το πρωί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Σύρο πρόεδρο ‘Αχμεντ αλ αάρα που βρίσκονται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Εκτός από τις εξελίξεις στις Συρία, ο Ερντογάν είπε στους συνομιλητές του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ηγετών.

Πάντως ακόμα και το φορμάτ των συνομιλιών δεν έχει αποσαφηνιστεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Η μορφή των διαπραγματεύσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί οριστικά, αλλά βασιζόμαστε στην επιτυχία τους. Αρχικά έχουμε ταχθεί υπέρ ενός γρήγορου τερματισμού αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός στο τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber.

«Μια αμερικανική αντιπροσωπεία φθάνει στην Κωνσταντινούπολη και μια ρωσική θα φθάσει επίσης. Σήμερα θα συναντηθώ ξανά με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών [στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια]. Είναι σημαντικό για εμάς να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε συστημικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Είμαι κάπως ικανοποιημένος με αυτό που έχουμε επιτύχει. Εννοώ ότι και οι δύο πλευρές δείχνουν τη βούληση [να διαπραγματευτούν]. Οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές, θέλω να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», προσέθεσε.

Από την πλευρά της ουκρανική διπλωματική πηγή μιλώντας στο Reuters, ανέφερε πως το Κίεβο θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά της για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία μόλις υπάρξει σαφήνεια σχετικά με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προκαλέσει τον Πούτιν να παραστεί αυτοπροσώπως στις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Εάν ο Πούτιν συμφωνήσει να συμμετάσχει, θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο αντιμαχόμενων χωρών από τον Δεκέμβριο του 2019.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Πούτιν φοβάται να έρθει στην Κωνσταντινούπολη ή όχι. Με βάση την απάντησή του, η ουκρανική ηγεσία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα», δήλωσε η διπλωματική πηγή.

Άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών πραγματοποιήθηκαν για τελευταία φορά στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022, τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι έχει πει ότι προτεραιότητά του είναι να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός 30 ημερών χωρίς όρους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται στην Άγκυρα όπου θα συναντήσει τον Ερντογάν και δηλώνει έτοιμος να συναντήσει και τον Πούτιν είτε στην Άγκυρα είτε στην Κωνσταντινούπολη αν έρθει και εκείνος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ουκρανίας συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν την Τετάρτη, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο Ουκρανός ομόλογός του, Αντρίι Σίμπιχα συναντήθηκαν πριν από την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.

Η πηγή δήλωσε ότι ο Φιντάν επανέλαβε την ετοιμότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει οποιεσδήποτε

ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ ανέφερε πως «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ουκρανίας στην ειρήνη, την άμεση και άνευ όρων ετοιμότητά μας για πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, καθώς και την προσφορά μας για άμεση συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας».

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ευχαρίστησα τον Χακάν Φιντάν για την πρόσκληση στην Τουρκία και τον ενημέρωσα για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και στη διπλωματία. Το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας βρίσκεται τώρα στην Τουρκία, η οποία διαδραματίζει ενεργό ρόλο διαμεσολάβησης. Το εκτιμούμε. Επαναβεβαίωσα τη δέσμευση της Ουκρανίας στην ειρήνη, την άμεση και άνευ όρων ετοιμότητά μας για πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, καθώς και την προσφορά μας για άμεση συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός και να αποφεύγει τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Είχαμε μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με τους τρόπους προώθησης μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων στον ομόλογό μου για την υποστήριξη και τις πολύτιμες γνώσεις του».

