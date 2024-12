Τέλος εποχής για το καθεστώς Άσαντ – Άγνωστη η τύχη του έκπτωτου ηγέτη

Το ότι η Δαμασκός είναι πλέον «ελεύθερη» ανακοίνωσαν αργά το πρωί της Κυριακής οι αντάρτες στη συριακή τηλεόραση. Στο μεταξύ, αγνοείται η τύχη του Προέδρου Μπάσαρ Αλ Άσαντ και της οικογένειάς του που -σύμφωνα με πληροφορίες- έχουν διαφύγει. Οι αντάρτες λένε ότι θα παραδώσουν την εξουσία σε μεταβατική κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό, όπως λένε, να επιβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας. Οι ίδιοι εισέβαλλαν στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, καθώς επίσης και στην ιρανική πρεσβεία.

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν τα ξημερώματα στους δρόμους της συριακής πρωτεύουσας. «Με τη βοήθεια του Θεού, η πόλη της Δαμασκού απελευθερώθηκε και το καθεστώς του τύραννου Μπασάρ Αλ Ασαντ ανατράπηκε. Ολoi οι κρατούμενοι από τις φυλακές του καθεστώτος απελευθερώθηκαν» ανέφερε ο εκπρόσωπος των ανταρτών.

Εικόνες με τους αντάρτες να συνοδεύουν τον πρωθυπουργό της χώρας έξω από το σπίτι του δόθηκαν στη δημοσιότητα. Νωρίτερα ο ίδιος είχε δηλώσει πρόθυμος να συνεργαστεί με τη νέα ηγεσία που θα επιλέξει ο συριακός λαός. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε ηγεσία επιλέξει ο συριακός λαός, παρέχοντας όλες τις δυνατές διευκολύνσεις ώστε να διασφαλίσουμε μία ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας» είπε σχετικά ο Μοχάμεντ Γαζί Αλ Τζαλαλί.

Λίγο προτού οι αντάρτες περικυκλώσουν την πρωτεύουσα, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ Αλ Σαμ, είχε ανακοινώσει την πτώση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, Χομς.

«Zoύμε τις τελικές στιγμές της απελευθέρωσης ης πόλης Χομς…Ένα ιστορικό γεγονός που θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Καλούμε τους αδελφούς μας στη Τζιχάντ να δείξουν καλοσύνη στους πολίτες, να παρέχουν ασφάλεια σε εκείνους που παρέδωσαν τα όπλα και να μην καταδιώξουν όσους διέφυγαν» ανέφερε ο Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι, ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ (HTS).

«Ο Άσαντ δεν είναι πια εδώ. Διέφυγε από τη χώρα του. Η προστάτιδά του, η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία, υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν ενδιαφερόταν πλέον να τον προστατεύσει» ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, το Ιράκ εκκενώνει την πρεσβεία του στη Δαμασκό. «Θα παραμείνουμε στην ανατολική Συρία και θα λάβουμε μέτρα κατά της επανεμφάνισης του “Ισλαμικού Κράτους”» λέει το Πεντάγωνο των ΗΠΑ. Την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή ανακοίνωσε ότι εξετάζει η Ιορδανία.

Σε βίντεο που ανήρτησαν οι αντάρτες που εισήλθαν στο κρατικό κτήριο συνόδευσαν εκτός αυτού τον πρωθυπουργό της Συρίας και τον μετέφεραν σε ξενοδοχείο, συμβολίζοντας έτσι την μετάβαση της εξουσίας.

Extraordinary – opposition fighters from #Daraa are escorting #Syria’s Prime Minister out of his office & to the Four Seasons Hotel, in a move intended to symbolize the transfer of power & removal of #Assad regime rule. pic.twitter.com/am0tT6cbl1