Μπασάρ αλ-Άσαντ: Ποιος ήταν ο αυταρχικός ηγέτης που προσωποποίησε την καταπίεση στη Συρία

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση τράπηκε σήμερα σε φυγή, κυβέρνησε για ένα τέταρτο του αιώνα τη Συρία με πυγμή, πνίγοντας στο αίμα μια εξέγερση η οποία μετατράπηκε σε εμφύλιο πόλεμο, έναν από τους πιο αιματηρούς του 21ου αιώνα.

Αυτός ο οφθαλμίατρος που τίποτα δεν προόριζε για τα πιο υψηλά καθήκοντα, έφθασε στην κορυφή της κρατικής εξουσίας σε ηλικία 34 ετών, το 2000, με το θάνατο του πατέρα του, του Χαφέζ αλ-Άσαντ, τον οποίο διαδέχθηκε.

Το 2011 βρέθηκε αντιμέτωπος με την Αραβική Άνοιξη στην ίδια του τη χώρα, μια σειρά διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας που σύντομα πνίγηκαν στο αίμα και μετατράπηκαν σε εμφύλιο πόλεμο με τη συμμετοχή διαφόρων τζιχαντιστικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

