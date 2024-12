Συρία: Οι αντάρτες ανακοινώνουν την έναρξη μιας «νέας εποχής» μετά την κατάληψη της Δαμασκού – Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα

Οι Σύροι αντάρτες δήλωσαν ότι η Δαμασκός είναι «τώρα ελεύθερη από τον Άσαντ», υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος μετά από 50 χρόνια. Διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

Η διοίκηση του στρατού της Συρίας ενημέρωσε τους αξιωματικούς ότι ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ έπεσε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές αντάρτες, δήλωσε στο Reuters ένας Σύρος αξιωματικός που ενημερώθηκε για τις εξελίξεις.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, καθώς σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη Δαμασκό.

«Μετά από 50 χρόνια καταπίεσης υπό την κυριαρχία του Μπααθισμού και 13 χρόνια εγκληματικότητας, τυραννίας και εκτοπισμού, και μετά από μακρύ αγώνα, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους δυνάμεις κατοχής, κηρύσσουμε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2024, το τέλος αυτής της σκοτεινής εποχής και την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Συρία», ανέφεραν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τους αντάρτες η «νέα Συρία» θα είναι ένας τόπος «ειρηνικής συνύπαρξης», όπου θα επικρατεί η δικαιοσύνη και θα διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια όλων των Σύρων.

«Γυρίζουμε σελίδα στο σκοτεινό παρελθόν και ανοίγουμε έναν νέο ορίζοντα για το μέλλον», αναφέρουν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ» είναι πλέον η Δαμασκός. Τελείωσε «η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας», σχολίασε.

Χιλιάδες άνθρωποι με αυτοκίνητα και με τα πόδια συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική πλατεία στη Δαμασκό για να πανηγυρίσουν την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ φωνάζοντας «Ελευθερία».

#Syria: regime soldiers have abandoned the Umayyad Square in the center of #Damascus.

Residents are taking over the streets.



