Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που δολοφόνησε βουλευτή των Δημοκρατικών στη Μινεσότα και τον σύζυγό της – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο για τη δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτή της Πολιτείας της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της. Σύμφωνα με το FBI πρόκειται για τον 57χρονο Βανς Λούθερ Μπόλτερ.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τζον Χόφμαν, δέχτηκε επίσης πυροβολισμούς όπως και η σύζυγός του και νοσηλεύονται τραυματίες.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ερευνούν αν ο Μπόλτερ γνώριζε τα θύματα των πυροβολισμών σε μια προφανώς «πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία» όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλτς.

Το FBI προσφέρει αμοιβή έως 50.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μπόλτερ. Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του υπόπτου, μία εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι από τα σπίτια των βουλευτών που δέχθηκαν τους πυροβολισσμούς. Οι Αρχές πιστεύουν ότι παρίστανε τον αστυνομικό και φορούσε μια μάσκα από λατέξ που φαινόταν ρεαλιστική.

Ο ύποπτος θεωρείται οπλισμένος κι επικίνδυνος.

