Συνάντηση Ρούτε – Ζελένσκι: Συζήτησαν τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε είχε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και την Ουκρανία.

Τη συνάντηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας τονίζοντας ότι συζήτησαν «τα πραγματικά βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

As always, I had a good meeting with @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed real steps needed to achieve a just and lasting peace in Ukraine.



I informed Mark about the development of a plan that will include a unified European vision for ending the war, concrete security… pic.twitter.com/pziyrTAIiP