Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Ντονμπάς – «Ύποπτες» εκρήξεις στην Υπερδνειστερία

Μαίνονται οι μάχες στη Μαριούπολη με τον Σεργκέι Λαβρόφ να μιλά για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν θα πετύχει τίποτα στον πόλεμος της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έπληξε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 500 Ουκρανούς στρατιώτες και καταστρέφοντας δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε δύο εγκαταστάσεις με πυρομαχικά στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε όταν ρουκέτα έπληξε εμπορικά κτίρια στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η περιφερειακή διοίκηση ανέφερε ότι δύο ρουκέτες έπληξαν τα κτίρια και μια τρίτη εξερράγη πριν πετύχει τον στόχο της.

Νωρίς το πρωί, δύο εκρήξεις σε ραδιοφωνικούς πομπούς σημειώθηκαν στην αποσχισθείσα από τη Μολδαβία περιοχή της Υπερδνειστερίας. Η πρώτη στις 6:40 και η δεύτερη στις 7:05 το πρωί, σύμφωνα με το Reuters. Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας έχει υποστεί ζημιές από εκρήξεις, δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Σημιεώνεται ότι πρόκειται για ένα κομβικό σημείο, καθώς ο Πούτιν χτυπά τα ανατολικά, προσπαθεί να κερδίσει το νότιο κομμάτι της Ουκρανίας, έτσι ώστε να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας από την Μαύρη Θάλασσα και από την Αζοφική και να προχωρήσει στη συνέχεια στο συγκεκριμένο κομμάτι που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως ανεξάρτητη δημοκρατία.

Το Κίεβο διέψευσε τη Δευτέρα δηλώσεις της Μόσχας, σύμφωνα με τις οποίες θα ίσχυε κατάπαυση πυρός χθες στο εργοστάσιο Azovstal με σκοπό την απομάκρυνση των αμάχων.

#Mariupol Update Thread:#Russian forces resumed ground assaults against #Ukrainian defenders in the Azovstal Steel Plant and continued heavy bombardment on April 25 but did not secure any discernable advances. 1/2https://t.co/K1uqxUKllV pic.twitter.com/Q5MFBXQNNg

— ISW (@TheStudyofWar) April 25, 2022