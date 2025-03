Σε εξέλιξη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο και έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ και ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σέργκιι Νικιφόροφ δήλωσε: «Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ».

Τραμπ και Ζελένσκι συνομιλούν 2,5 εβδομάδες μετά την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο και μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία περίπου 2 ωρών που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.