Προειδοποιήσεις για παγκόσμια επισιτιστική κρίση – Βομβαρδισμοί στην Οδησσό, σαρωτικές επιχειρήσεις στο Αζοφστάλ

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία. Πυραυλικές επιθέσεις σε εμπορικό κέντρο και σε μία αποθήκη στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ σφυροκοπείται ανελέητα το εργοστάσιο χαλυβουργίας του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι δεκάδες άμαχοι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για την επισιτιστική κρίση που απειλεί τον πλανήτη, ενώ και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος οδηγήθηκε σε καταφύγιο κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τη Δευτέρα, επισήμανε ότι σημαντικές προμήθειες τροφίμων, κυρίως σιτηρών, έχουν αποκλειστεί λόγω του πολέμου.

Στην Οδησσό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν όταν επλήγησαν ένα εμπορικό κέντρο και μια αποθήκη, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Στη Μαριούπολη, ρωσικές δυνάμεις, με τη συνδρομή τεθωρακισμένων και πυροβολικού, διεξάγουν «επιχειρήσεις καταιγίδας» στο Αζοφστάλ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες είναι παγιδευμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων τραυματιών, σύμφωνα με την Ουκρανή αναπληρώτρια πρωθυπουργό. Περίπου 100 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης Πάβλο Κιριλένκο.

Μάχες μαίνονται σε πολλές πόλεις στην ανατολική Ουκρανία, με τον ουκρανικό στρατό να αναφέρει πως η Ρωσία συγκροτεί δυνάμεις στα σύνορα για να αποτρέψουν αντεπίθεση στο Χάρκοβο.

Και στην Ιζιούμ οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακόψουν την προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων. Στην πόλη αυτή βρέθηκαν νεκροί 44 άμαχοι στα ερείπια πενταώροφου κτηρίου που καταστράφηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης στο Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Ο ίδιος – μέσω Telegram – έκανε λόγο για «άλλο ένα φρικτό έγκλημα πολέμου του ρωσικού στρατού κατά του άμαχου πληθυσμού».

Χιλιάδες περισσότεροι άμαχοι από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, Ματίλντα Μπόνερ.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου είναι 3.381.

UPDATE:@UNHumanRights Monitoring Mission in #Ukraine has so far confirmed 7,061 civilian casualties, including 3,381 killed and 3,680 injured. Real figures are probably much higher.

“Every civilian death is a tragedy,” says Matilda Bogner, head of the Mission. pic.twitter.com/6YEhFvRln4

— UN Geneva (@UNGeneva) May 10, 2022