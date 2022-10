Π. Μόρντοντ: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την αντικατάσταση της Λιζ Τρας

Η Πένι Μόρντοντ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή της Λιζ Τρας. Η ίδια το έκανε γνωστό με ένα tweet, λέγοντας ότι συνάδελφοί της, που επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα, ένα ενωμένο κόμμα και ηγεσία υπέρ του εθνικού συμφέροντος, την παρότρυναν να θέσει υποψηφιότητα.

«Βάζω υποψηφιότητα για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία, για να ενώσω τη χώρα μας, να εκπληρώσω τις υποσχέσεις μας και να κερδίσω τις επόμενες γενικές εκλογές» αναφέρει ακόμα.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.

I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022