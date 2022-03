Ουκρανία: Τρεις επιθέσεις σε ένα 24ωρο κοντά στο Κίεβο – Αλλάζει η τακτική των Ρώσων

Τρεις επιθέσεις σε μία ημέρα σημειώθηκαν κοντά στο Κίεβο, ενώ νεκρούς μετρούν Χάρκοβο, Ρίβνε, Μικολάιφ αλλά και Ντονέτσκ. Κι ενώ έχουν ήδη χαθεί 2.500 άμαχοι στη Μαριούπολη, ανοίχτηκε ανθρωπιστικός διάδρομος για τη σωτηρία χιλιάδων πολιτών. Την Τρίτη επανέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου Ουκρανία και Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο διαψεύδει αίτημα βοήθειας από την Κίνα και διαμηνύει ότι η Μόσχα μπορεί και μόνη να επιτύχει τους στόχους της.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Κιέβου που έθεσαν στο στόχαστρο ένα κτίριο κατοικιών και το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών Antonov, ανακοίνωσε ο δήμος της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Θραύσματα πυραύλων έπεσαν στον δρόμο στον τομέα Κουρενίφκα», στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, «προκαλώντας έναν θάνατο και έξι τραυματισμούς», ανέφερε ο δήμος της πόλης στο Telegram.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει προηγουμένως λόγο για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός κτιρίου κατοικιών στο Κίεβο. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο που επλήγη στην περιοχή Ομπόλον στο βόρειο τμήμα του Κιέβου, ανέφερε ο δήμος της πρωτεύουσας.

Ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε επίσης το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών Antonov, στη συνοικία Σβιατοχίν, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, προσθέτει ο δήμος της πόλης, χωρίς να διευκρινίζει αν επλήγη το εργοστάσιο.

Νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ στη δυτική Ουκρανία. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν και πάλι το Τσερνίχιβ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, την περιοχή του Χαρκόβου, αλλά και τη νότια πόλη του Μικολάιφ, όπου, σύμφωνα με αξιωματούχους, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Προμήνυμα των ρωσικών κινήσεων θεωρούνται οι βομβαρδισμοί σε πολυκατοικίες στα περίχωρα του Κιέβου. Τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν μόλις σε μία ημέρα στα περίχωρα της πόλης, κάτι που δείχνει ότι η τακτική των Ρώσων αλλάζει. Με αυτά τα δεδομένα, ο φόβος ότι η μητέρα των μαχών πλησιάζει εντείνεται.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές. Λίγα λεπτά αργότερα, η εισαγγελία πρόσθεσε ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα σε ένα κτίριο όπου φιλοξενούνται νέοι, στο Τσούχουγιφ.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου δήλωσε σήμερα ότι η πόλη του σφυροκοπείται ασταμάτητα από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες βάλλουν εναντίον συνοικιών στο κέντρο της, προκαλώντας αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων. «Βάλλουν εναντίον μας ασταμάτητα», είπε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέκοφ, σε δηλώσεις του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή σε έναν ραδιοτηλεοπτικό πύργο στην περιφέρεια Ρίβνε, στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Κόβαλ. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα κατήγγειλε ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ουκρανικό πύραυλο στην πόλη Ντονέτσκ, που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορώντας το Κίεβο για ένα «έγκλημα πολέμου». Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά της πόλης.

Παρ όλα αυτά, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πλήξει ουκρανικές βιομηχανίες όπλων, σε αντίποινα για ένα πλήγμα στην πόλη του Ντονέτσκ, η οποία ελέγχεται από τους αυτονομιστές, και προέτρεψε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών να μην πλησιάζουν στα εργοστάσια αυτά.

Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πληροφορίες για την ταυτότητά του δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Εξάλλου, το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον 636 αμάχων στην Ουκρανία έως τις 13 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 46 παιδιών. Ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποστολή και διασταύρωση αναφορών από σημεία σφοδρών συγκρούσεων, όπως το Χάρκιβ (Χάρκοβο) και η Μαριούπολη.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter. “Έγινε μια τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και για αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται“, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Οι συνομιλίες έχουν οδηγήσει σε «δύσκολες διαπραγματεύσεις», δήλωσε από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι νεότερα θα υπάρξουν «το βράδυ». «Πρέπει να αντέξουμε και να παλέψουμε για να κερδίσουμε, για να επιτύχουμε μια ειρήνη που αξίζει στους Ουκρανούς, μια έντιμη ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας για το κράτος μας, για τον λαό μας. Και για να τις θέσουμε γραπτώς σε διαπραγματεύσεις, δύσκολες διαπραγματεύσεις», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα μέσω βίντεο. «Μια βιντεοδιάσκεψη μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας ξεκίνησε σήμερα. Όλοι περιμένουν νέα. Θα επανέλθουμε το βράδυ», πρόσθεσε.

Πριν από τον Ζελένσκι, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ είχε επισημάνει ότι η επικοινωνία (με τη Μόσχα) παραμένει περίπλοκη. «Ο λόγος για τις διαφωνίες μας οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα», είπε, αποκαλώντας εκείνο της Ρωσίας «απόλυτης καταπίεσης της δικής της κοινωνίας».

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022