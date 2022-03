Ουκρανία: Δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε έξω από το Κίεβο

Ένας δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ο παρουσιαστής του καναλιού Τζον Ρόμπερτς στους τηλεθεατές.

Ο παρουσιαστής δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του ρεπόρτερ, αλλά σημείωσε ότι «συγκέντρωνε ειδήσεις έξω από το Κίεβο».

«Πολύ λίγες λεπτομέρειες υπάρχουν, αλλά η ομάδας μας εργάζεται σκληρά για να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες», είπε.

Ο Ρόμπερτς πρόσθεσε: «Πρόκειται για εμπόλεμη ζώνη, οι πληροφορίες αλλάζουν πολύ γρήγορα και εργαζόμαστε όσο το δυνατόν σκληρότερα για να λάβουμε πληροφορίες και λεπτομέρειες για το τί έχει συμβεί. Η ασφάλεια της ομάδας μας στο Fox είναι ύψιστης σημασίας και η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο χειρουργείο και η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

BREAKING: @johnrobertsFox reports that “a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv.” pic.twitter.com/Oi9l5O0f65

— Mediaite (@Mediaite) March 14, 2022