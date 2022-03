Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή με νεκρούς στην Ρίβνε

Ένα νέο “χτύπημα” από τις ρωσικές δυνάμεις σημειώθηκε το απόγευμα, αυτή τη φορά στην ουκρανική πόλη Ρίβνε, προς τη δυτική Ουκρανία, ανάμεσα στο Τσερνίχιβ και στο Γιαβορίβ, κοντά στην Πολωνία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βιτάλι Κόβαλμ, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή που στόχο είχε έναν ραδιοτηλεοπτικό πύργο.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι “χτυπούν” τη συγκεκριμένη πόλη, σύμφωνα με πληροφορίες.

As a result of an airstrike on a TV station in #Rivne region, nine people were killed, another nine were injured.#NoFlyZoneUA #StopPutin pic.twitter.com/OklHlEciE2

— Russia Vs World (@RussiaVsWorld_) March 14, 2022