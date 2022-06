Ουκρανία: Το πρώτο «πλήγμα με πυραύλους της Δύσης» κατά ρωσικού πλοίου

Eίναι η πρώτη φορά που το Κίεβο ανακοινώνει ότι έπληξε ρωσικό πλοίο με ρουκέτες που έχει προμηθευτεί από τη Δύση, αναφέρουν δημοσιεύματα, καθώς ο κυβερνήτης της Οδησσού Μαξίμ Μαρτσένκο ανακοίνωσε ότι επλήγη το ρυμουλκό Vasiliy Bekh που βρισκόταν στον Ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας από το 2017. Το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας TOR, απέτυχε να αναχαιτίσει το πλήγμα από δύο πυραύλους Harpoon, επισημαίνει η ουκρανική Ναυτική Διοίκηση μιλώντας για νέα νίκη στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Φιδονήσι. Ωστόσο, ο ουκρανικός στρατός εκφράζει εκ νέου ανησυχία για την τύχη των 568 αμάχων που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο χημικών Αζότ στο Σεβεροντονέτσκ, το οποίο σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις.

#Ukraine's military said they struck the #Russian navy's Vasiliy Bekh tugboat in the Black Sea with two Harpoon missiles on Friday, the first time Ukraine has said it hit a Russian vessel with the Western-supplied anti-ship rockets.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fcp5LNHFNO

