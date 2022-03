Ουκρανία: Nέες συνομιλίες Μόσχας και Κιέβου στην Τουρκία – Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι μάχες

Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούνται σήμερα οι νέες συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τις προσδοκίες για θετικές εξελίξεις να παραμένουν χαμηλές. Το καλύτερο που μπορεί να περιμένει το Κίεβο από τις συνομιλίες στην Τουρκία, είναι μία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Ντιμίτρι Κουλέμπα.

Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκινούν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλωσόρισε νωρίτερα τις δύο αντιπροσωπείες τονίζοντας ότι η χώρα του δεν είναι μεσολαβητής, αλλά θα προσφέρει ό, τι χρειάζεται για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Türkiye’s President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators in Istanbul:

– We fully support these talks and congratulate you on your hard work

– We’ve always adopted a fair approach to ending this conflict in our region

– Peace and ceasefire is crucial sooner rather than later pic.twitter.com/mVBPhsNHjM

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022