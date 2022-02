Ουκρανία: Μερική απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων με ειρωνία από τη Μόσχα: «Ντροπιάστηκε η προπαγάνδα της Δύσης»

Οι αντιφάσεις μεταξύ αποκλιμάκωσης και ρωσικής εισβολής πληθαίνουν, με τη Μόσχα να δίνει «ευκαιρία στον διάλογο» με μερική απόσυρση στρατευμάτων και δεσμεύσεις ότι «το ίδιο θα γίνει και στα σύνορα με τη Λευκορωσία καθώς ολοκληρώθηκαν οι στρατιωτικές ασκήσεις». H «εκδοχή της ρωσικής εισβολής ανά πάσα στιγμή» παραμένει ωστόσο στο «οπλοστάσιο» της δυτικής διπλωματίας. Στην αντεπίθεση το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε:

«Ντροπιάστηκαν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός»

Με αυτό το σχόλιο η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανακοίνωσε ότι «η 15η Φεβρουαρίου του 2022 θα περάσει στην ιστορία ως η μέρα που απέτυχε η πολεμική προπαγάνδα της Δύσης».

Πλήρη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων ζήτησαν Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία.

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Όταν δούμε πλήρη ρωσική απόσυρση θα το πιστέψουμε

Ικανοποίηση για την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοινώνοντας ότι: «Καταφέραμε να εμποδίσουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας», ενώ επισημαίνεται ότι απαιτείται πλήρης απόσυρση στρατευμάτων.

Νωρίτερα, στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου, ανακάλεσε τη δήλωση ότι η ρωσική εσιβολή θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου, μιλώντας για συμβολική και όχι κυριολεκτική ημερομηνία.

ΕΕ – Ζοζέπ Μπορέλ: Αν γίνει πόλεμος ο Nord Stream δεν θα λειτουργήσει

‘Ετοιμη να απαντήσει στις ανησυχίες της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. Ωστόσο επεσήμανε ότι αν υπάρξει πόλεμος ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία.

Συνεχείς αφίξεις ελικοπτέρων, καταδρομικών αεροσκαφών και βομβαρδιστικών σε Λευκορωσία, Κριμαία και δυτική Ρωσία, δείχνουν νέες δορυφορικές φωτογραφίες, από αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης καθώς Ουάσιγκτον και Λονδίνο επιμένουν ότι η Ρωσία μπορεί να εισβάλει στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή.

Videos, satellite images and social media posts reveal the scale and intensity of Russia’s military deployments near Ukraine’s border. https://t.co/khIt5WW1H5

— The New York Times (@nytimes) February 14, 2022