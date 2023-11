Ολονύχτιο σφυροκόπημα στη Γάζα: Πλήγματα κοντά σε νοσοκομεία και καταυλισμούς – Κατελήφθη προπύργιο της Χαμάς

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σφυροκόπησαν την Πέμπτη την πόλη της Γάζας, καθώς οι στρατιώτες έδιναν μάχες δρόμο με δρόμο με τους μαχητές της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια μιας 10ωρης μάχης, ο στρατός δήλωσε ότι οι στρατιώτες του αντιμετώπισαν και σκότωσαν μαχητές της Χαμάς, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν όπλα και καταστράφηκαν τούνελ.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, τη μεγαλύτερη ιατρική εγκατάσταση στη Γάζα και μία από τις λίγες που εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το Al Jazzera. Το νοσοκομείο υπέστη μεγάλες ζημιές, όπως και οι γύρω υποδομές, σπίτια και δρόμοι.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ Νασρ στη δυτική Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε έντονους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στο βορρά και στη Σάμπρα στη δυτική Γάζα. Νωρίτερα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa είχε μεταδώσει ότι από το χτύπημα κοντά στο νοσοκομείο στην Ταμπαλίγια σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση σε πολυκατοικία στην πόλη Μπάνι Σουχεΐλα, ανατολικά της πόλης Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα. Αρκετοί τραυματίες στην επίθεση μεταφέρθηκαν επίσης στο Νοσοκομείο Νασσέρ για νοσηλεία.

Ισραηλινό αεροσκάφος βομβάρδισε επίσης ένα αρτοποιείο στη συνοικία Αλ Σαγιαγιά, καθώς και διάφορους στόχους στην Μπέιτ Λαχίγια. Σε μια ξεχωριστή αεροπορική επίθεση τα ξημερώματα της Πέμπτης, ένα σπίτι κοντά στην περιοχή της πλατείας Σάβα της πόλης της Γάζας χτυπήθηκε επίσης και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα τραυματισμένα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή και στον καταυλισμό Αμάρι στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι πρώτες αναφορές που επικαλείται το Al Jazzera λένε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν συλληφθεί. Έντονοι πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς θωρακισμένα ισραηλινά οχήματα εισήλθαν στην κατεχόμενη πόλη Τούμπας της Δυτικής Όχθης. Σε βίντεο που ανήρτησε το Al Jazeera Arabic στο Χ, φαίνονται δύο ισραηλινά οχήματα να περνούν μέσα από έναν οχυρωμένο δρόμο στην Τούμπας.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρει ότι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στην πόλη Μπέιτ Φατζάρ της Δυτικής Όχθης, κοντά στη Βηθλεέμ, και στη Ντούρα, κοντά στη Χεβρώνα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν σχολιάζουν αυτές τις συγκρούσεις, αλλά λένε ότι στρατεύματα επιχείρησαν στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν τη νύχτα με θωρακισμένες μπουλντόζες D9, καταστρέφοντας δεκάδες αυτοσχέδιες βόμβες που ήταν κρυμμένες στην περιοχή.

Τα στρατεύματα συγκρούστηκαν με ένοπλους στην Τζενίν, με τον Ισραηλινό Στρατό να λέει ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone εναντίον μιας ομάδας ένοπλων Παλαιστινίων που πυροβολούσαν κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Από τις 7 Οκτωβρίου, το IDF υποστηρίζει ότι τα στρατεύματα έχουν συλλάβει περίπου 1.430 καταζητούμενους Παλαιστίνιους σε όλη τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 900 που συνδέονται με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, περισσότεροι από 155 Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν ένα προπύργιο της Χαμάς, γνωστό ως φυλάκιο 17, στη δυτική Τζαμπαλίγια μετά από 10 ώρες μάχης.

Οι στρατιώτες πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο προπύργιο, οι οποίοι βρίσκονταν και «υπέργεια και σε υπόγεια διαδρομή στην περιοχή». Σύμφωνα με τους IDF, δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών.

Υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα εντόπισαν πολλά όπλα και αποκάλυψαν σήραγγες, συμπεριλαμβανομένης μιας που βρισκόταν δίπλα σε ένα νηπιαγωγείο. Τα στρατεύματα βρήκαν επίσης «σημαντικά» σχέδια μάχης της Χαμάς στο φυλάκιο 17.

Εν τω μεταξύ, οι IDF λένε ότι η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα κατά εκατοντάδων στόχων στη Λωρίδα της Γάζας την τελευταία ημέρα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του “σφίγγουν τον ασφυκτικό κλοιό” γύρω από την πόλη της Γάζας, καθώς συνεχίζουν την επίθεση που εξαπέλυσαν ως απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 1.400 ανθρώπους στο Ισραήλ, κυρίως αμάχους. Οι μαχητές πήραν επίσης περισσότερους από 240 ανθρώπους ομήρους, ανάμεσά τους μωρά και ηλικιωμένους.

Ορκιζόμενο να καταστρέψει τη Χαμάς, το Ισραήλ ανταπέδωσε με ανελέητους βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή που σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 10.500 ανθρώπους, πολλοί από αυτούς παιδιά.

