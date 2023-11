Βίντεο μέσα από τη Γάζα: Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν προς το Νότο, βαριά τραυματίες ανασύρονται από τα συντρίμμια

Αν και δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα, ο ανταποκριτής του Channel 4, Secunder Kermani, οδηγήθηκε μέσα στη Λωρίδα από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού, δεν μπορέσαν να κινηματογραφήσουν πέρα από τη δικαιοδοσία τους των Ισραηλινών, αναφέρει το μέσο. «Επιπλέον, τα πλάνα μας υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας από τις ισραηλινές δυνάμεις. Αποφασίσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτούς τους περιορισμούς».

Βίντεο μέσα από την πόλη της Γάζας:

